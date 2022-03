Vasco e Flamengo reencenam semifinal do Carioca seis anos após último confronto

Capitão da equipe na época, o zagueiro Wallace abraçou a ideia e ficou incumbido de carregar uma bandeira rubro-negr

Bruno Braz

Vasco e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira (16), a partir das 20h, em jogo de ida pela semifinal do Campeonato Carioca, com jogo de volta marcado para este domingo (20). A última vez que os times se enfrentaram pela semifinal do Campeonato foi há seis anos, e o confronto traz boas lembranças ao torcedor cruzmaltino. Num dos jogos mais marcantes dos últimos tempos entre os rivais, o time de São Januário levou a melhor vencendo por 2 a 0 num duelo que teve de tudo: desde provocações até mesmo a um “momento NFL”, proporcionado pelo clube rubro-negro e que acabou sendo um “tiro que saiu pela culatra”.

Na ocasião, um ex-assessor do clube da Gávea que era fã de futebol americano trouxe ao elenco a ideia de repetir a tradicional entrada em campo que os times deste esporte fazem nos Estados Unidos. O objetivo era demonstrar atitude, força e também cativar os mais de 44 mil torcedores que compareceram em peso na Arena da Amazônia, em Manaus.

Capitão da equipe na época, o zagueiro Wallace abraçou a ideia e ficou incumbido de carregar uma bandeira rubro-negra. A cena, muito marcante, pegou a todos de surpresa, uma vez que já naquele período havia o protocolo dos dois times entrarem em campo ao mesmo tempo.

Foi então que, enquanto os jogadores vascaínos ingressavam no gramado caminhando, o zagueiro puxou a fila do Flamengo correndo, sendo acompanhado pelos companheiros e deixando o rival para trás. Ao chegar nas quatro linhas, Wallace fincou a bandeira no centro do gramado, para delírio dos rubro-negros e desagrado dos vascaínos.

Quando a bola rolou, porém, o Vasco soube aproveitar melhor as oportunidades numa tarde iluminada do colombiano Riascos, que no primeiro gol deu dribles desconcertantes no zagueiro César Martins e no segundo deixou o dele, ainda que contando com uma ajuda primordial de Wallace.

“A gente estava já em fileira, esperando para entrar, quando o Wallace passou correndo com o time e fez aquilo da bandeira. Eu, na época era o capitão, nem precisei falar nada. Olhei para os ‘caras’ [companheiros de equipe] e todos estavam balançando a cabeça e eu sabia que não precisava falar mais nada. Ganhamos o jogo ali, incentivou a gente. Até hoje os vascaínos lembram disso”, disse Rodrigo em entrevista ao canal “Pilhado”, em 2018.

Na ocasião, após o jogo, o zagueiro Rodrigo utilizou o episódio da “NFL” para provocar o Flamengo. “Quando eu falo que isso aqui é Vasco, eu não estou brincando não! Cadê esses gritinhos agora, hein? Não venha marcar território aqui não. Aqui é Vasco”, declarou o defensor, na ocasião, à Vasco TV.

A frase “Aqui é Vasco” acabou se tornando, inclusive, mosaico da torcida vascaína na final contra o Botafogo, no Maracanã, quando o elenco cruzmaltino acabou sagrando-se campeão.

Três jogadores que estarão relacionados para o clássico desta quarta-feira participaram daquela partida em Manaus (AM): o meia Nenê, pelo Vasco, e o volante Willian Arão e o lateral direito Rodinei, pelo Flamengo.

Nenê, inclusive, participou diretamente do primeiro gol, quando chutou, Wallace tirou em cima da linha e, no rebote, Andrezinho escorou para dentro. Rodinei atuou os 90 minutos e Willian Arão foi substituído aos 27 minutos do segundo tempo por Ederson.

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Horário: Às 20h (de Brasília) desta quarta-feira (16)

Árbitro: Felipe da Silva Gonçalves Paludo (RJ)

Transmissão: Cariocão Play e Fla TV+