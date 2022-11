Uruguai e Coreia não aproveitam as chances e ficam no 0x0

Diferente do que se imaginava, o Uruguai não dominou a partida e, apesar de chances de gol para ambos os lados, o placar não saiu do zero

Na manhã desta quinta-feira (24), Uruguai e Coreia fizeram a estreia do grupo H, que fará o chaveamento com os classificados do grupo do Brasil na próxima fase. Outro duelo do grupo, Portugal e Gana se enfrentam a partir das 13h.

Este é o quarto jogo desta Copa do Mundo que acaba em 0x0. Em 2018, em todo o Mundial, apenas uma partida acabou sem gols, já na competição realizada no Brasil foram sete placares em branco.

Diferente do que muitos imaginavam, o Uruguai não dominou a partida e, apesar de chances de gol para ambos os lados, o placar não saiu do zero. Na próxima rodada, no dia 28, a Coreia do Sul enfrenta Gana, enquanto Uruguai e Portugal fazem o último jogo do dia.

Na primeira etapa, os sul-coreanos começaram com um grande volume ofensivo, mas assim que a equipe sul-americana encaixou, o jogo acabou ficando mais equilibrado. Ao final dos 45 minutos, uma grande chance para cada lado. Para o Uruguai, foi quando Godín aproveitou uma bola alçada na área para cabeçear na trave; e para a Coreia do Sul, quando Hwang Ui-Jo recebeu na pequena área e não finalizou bem.

Ao voltar do intervalo, a Coreia do Sul teve a chance na bola parada. Son cobrou escanteio da direita e a bola desviou no primeiro poste e seguiu viva, até que Rochet conseguiu afastar o perigo antes da chegada de Kim Jun-Su. Os sul-coreanos ficaram pedindo pênalti por uma falta de Bentancur, mas nada foi marcado.

O técnico uruguaio tentou uma troca no ataque com Cavai no lugar do Suárez, mas nem isso fez efeito. A Celeste seguiu pressionando e com a bola nos pés, tentando chegar na área com cruzamentos, sem sucesso.

Já no final da partida, o goleiro Kim Seung-Gyu viu novamente a trave ser uma forte aliada. Valverde carregou pela esquerda e soltou uma bomba de fora da área, acertando o poste.