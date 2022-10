Últimos jogos do Brasil antes das Copas foram marcados são marcados por goleadas e rivais duvidosos

Pela 2ª vez consecutiva fazendo o amistoso final antes da Copa do Mundo contra um europeu. o Brasil encarou a Áustria e venceu por 3×0

Em setembro, o Brasil venceu a Tunísia, por 5 a 1, naquele que foi o último teste de Tite antes da Copa do Mundo, que acontecerá entre novembro e dezembro, no Qatar. Raphinha [duas vezes], Neymar e Richarlison marcaram os gols do confronto. O resultado da partida disputada na França manteve o histórico de triunfos no embate final da seleção antes do Mundial.

Levando em conta a Copa do Mundo de 1994, nos Estados Unidos, para frente, o Brasil venceu todos os seus últimos amistosos antes do torneio. Entretanto, mesmo com a maioria das partidas terminando com placares elásticos, o questionamento quanto à força dos adversários se fez presente.

BRASIL X EL SALVADOR – 1994

Jogando em Fresno, na Califórnia, o Brasil enfrentou El Salvador sob forte calor. Sem dificuldades, a seleção comandada por Carlos Alberto Parreira venceu o adversário por 4 a 0, com gols de Romário, Bebeto [pênalti], Raí e Zinho. O último teste, no entanto, não foi nada bom para o então zagueiro Ricardo Gomes, que saiu lesionado e, posteriormente, ficou fora da Copa do Mundo.

BRASIL X ANDORRA – 1998

Quatro anos mais tarde, foi a vez de Andorra ser a última “vítima” da seleção antes de uma Copa do Mundo. Jogando em Paris, o Brasil contou com gols de Giovani, Rivaldo e Cafú para bater o adversário europeu por 3 a 0. A partida ficou marcada pelos diversos erros de finalização e pelas várias tentativas de dribles por parte dos jogadores brasileiros.

BRASIL X MALÁSIA – 2002

Já na Ásia para a Copa do Mundo que foi disputada na Coreia do Sul e no Japão, o Brasil encarou a Malásia e, mais uma vez, não tomou conhecimento do adversário. Com gols de Ronaldo, Juninho Paulista, Denilson e Edilson Capetinha, os comandados de Felipão fecharam o placar em 4 a 0. Apesar do resultado, a atuação da equipe foi bastante contestada.

BRASIL X NOVA ZELÂNDIA – 2006

Cheia de expectativas para a Copa que seria disputada na Alemanha, a seleção comandada por Carlos Alberto Parreira encerrou sua preparação vencendo a Nova Zelândia, por 4 a 0. Mesmo com o placar elástico, a atuação foi bastante criticada pela falta de criatividade do elenco que tinha o famoso “quadrado mágico” formado por Kaká, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo e Adriano.

BRASIL X TANZÂNIA – 2010

Após enfrentar o Zimbábue, o Brasil fechou seus amistosos antes da Copa do Mundo da África do Sul contra a Tanzânia. Sem muitas dificuldades, o time comandado por Dunga venceu o adversário por 5 a 1, com gols de Robinho, Ramires [duas vezes cada] e Kaká.

BRASIL X SÉRVIA – 2014

Prestes a sediar sua segunda Copa do Mundo na história, o Brasil recebeu a Sérvia no estádio do Morumbi, quebrando a sequência de adversários não europeus que vinha desde 1998. O placar magro de 1 a 0, com gol de Fred, no entanto, não convenceu a torcida. As vaias tomaram conta das arquibancadas após o apito final.

BRASIL X ÁUSTRIA – 2018

Pela segunda vez consecutiva fazendo o amistoso final antes da Copa do Mundo contra uma seleção europeia, o Brasil encarou a Áustria, em Viena. Neymar, Philippe Coutinho e Gabriel Jesus foram os responsáveis por construir o placar de 3 a 0 em uma atuação que ganhou elogios e empolgou os torcedores para o evento na Rússia.