UFC Brasília: Charles “do Bronx” promete um grande show

O UFC Brasília começa somente no dia 14 de março no Ginásio Nilson Nelson, mas alguns atletas já posaram para encaradas e falaram com a imprensa na manhã desta quarta-feira (12) no auditório do Estádio Mané Garrincha.

Figurando na luta principal do evento contra o norte-americano Kevin Lee pelos peso-leve (até 70,3 kg), Charles “do Bronx” Oliveira vem de seis vitória no Ultimate. Com incríveis 18 finalizações na carreira, o paulista espera retribuir o apoio dos fãs no dia do confronto.

“Estou treinando de tudo um pouco, tentando evoluir cada vez mais na luta em pé. Acho que essa luta é muito boa para mim, na minha parte de jiu-jitsu nem preciso falar muito. Venho evoluindo cada vez mais na parte da trocação. Se ele quiser colocar me jogar para baixo, que é o que eu acho que ele vai fazer com o wrestling dele, vou fazer o que sei de melhor que é o meu jiu-jitsu”, comenta o brasileiro, em 13º lugar no ranking dos leves.

“Vim para lutar e dar um grande show. Quando marcaram o dia dessa luta, eu disse que poderia ser um pouco mais para frente, em São Paulo, na minha terra. Mas eu recebi tanta mensagem boa da galera aqui de Brasília. Tenho certeza que a gente vai tremer esse ginásio. Se ele está pensando que vai calar a torcida, do começo ao fim vamos fazer barulho, e no final de tudo, ele vai ter que sair quietinho porque a vitória vai ser nossa”, diz Charles.

Ele deixou uma resposta ao adversário, Kevin Lee, que prometeu calar o Ginásio Nilson Nelson no dia do combate. “Estou preparado para uma luta completa. É no Brasil e sei que ele vai deixar tudo nesse show para os fãs. Tenho certeza que vou deixá-lo no chão com as finalizações dele, o grappling, os nocautes, com tudo. Com esse tipo de pressão que vou colocar, vai ser difícil ele sair”, alfineta o estadunidense, oitavo no ranking da categoria com 17 vitórias e cinco derrotas.