Torcida do Atleti entoa gritos racistas, Nico Williams marca e rebate

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

O atacante Nico Williams, do Athletic Bilbao, foi vítima de gritos racistas da torcida do Atlético de Madri em jogo do Campeonato Espanhol. O jogo chegou a ser paralisado e, quando retornou, Nico marcou o gol de empate e comemorou em resposta ao ato.

O atacante basco reclamou de ofensas racistas proferidas pela torcida do Atlético de Madri no estádio Wanda Metropolitano.

Após as reclamações de Nico, a partida foi paralisada pela arbitragem.

Nas imagens, é possível ver Griezmann e Giménez pedindo aos próprios torcedores que parem com os gritos.

Cinco minutos após o jogo ser retomado, o camisa 11 marcou o gol de empate e comemorou apontando para sua pele, em resposta às ofensas.