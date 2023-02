Torcedores do Flamengo planejam processar Fifa por alteração em jogo do Mundial

O motivo é a mudança em cima da hora da cidade que receberá a disputa de 3º e 4º lugar, onde o time carioca enfrentará os egípcios

Bruno Braz

Torcedores do Flamengo que foram para o Mundial de Clubes, no Marrocos, planejam entrar com uma ação coletiva contra a Fifa.

O motivo é a mudança em cima da hora da cidade que receberá a disputa de 3º e 4º lugar, onde o time carioca enfrentará os egípcios do Al Ahly.

Desde que Marrocos foi oficializado como o país-sede do Mundial de Clubes, a Fifa tinha definido que tanto a disputa de 3º e 4º como a final aconteceriam no estádio Moulay Abdalah, na capital Rabat, no dia 11.

Ingressos de rodada dupla foram comercializados e milhares de rubro-negros adquiriram.

Com o bilhete em mãos, os torcedores montaram suas logísticas de viagem com hospedagem em Rabat para o dia 11.

O jogo do Flamengo mudou de cidade ontem (9) e será realizado em Tanger. Isso revoltou quem ainda segue no Marrocos.

PROCESSO NA JUSTIÇA

Um grupo de torcedores chamado de “Caravana do Haroldo” tem se organizado para realizar uma ação coletiva contra a Fifa.

Já foi criado um grupo no WhatsApp para qualquer torcedor que se sentir lesado e quiser processar a entidade também.

Por lá estão juntando comprovantes de hospedagens, passagens, ingressos e demais documentos da viagem e dos prejuízos logísticos.

Além do processo contra a Fifa, o grupo também realizará um protesto contra o Flamengo, boicotando o jogo contra o Al Ahly em Tânger. Tais rubro-negros alegam que o clube foi omisso em relação à mudança repentina, sem defender seus torcedores. Uma nota oficial foi encaminhada ao UOL:

“Em virtude do CRF não ter se posicionado em defesa de seus torcedores que viajaram para assistir seus dois jogos em Tânger e Rabat (inclusive com ingresso da final, que inicialmente daria direito a assistir aos dois jogos), decidimos acionar a FIFA judicialmente, e fazer uma ‘greve’ também com o CRF, não indo assistir ao jogo que definirá o 3° colocado.

Entendemos que o CRF deveria ter se manifestado impedindo a mudança de cidade e a consequente alteração do que inicialmente estava previsto, para com um único ingresso assistir aos dois jogos. A mudança de cidade causará grande transtorno na logística, pois hoje (dia 9) deixamos Tânger viajando para Casablanca por quatro horas com objetivo de ficar próximo da cidade de Rabat.

Isso além de mais gastos com esse deslocamento três vezes mais distante”.

FLAMENGO QUERIA PERMANECER EM RABAT

O UOL apurou que o Flamengo manifestou à Fifa que gostaria de permanecer em Rabat, mas foi “voto vencido”. O clube entende que a logística seria mais facilitada, uma vez que o clube já está hospedado na cidade.

Com o martelo batido, o Rubro-Negro treinará hoje (10), às 7h (horário de Brasília), em Rabat e, após a atividade, viajará para Tânger num voo fretado. O trajeto é de cerca de 40 minutos.

Flamengo e Al Ahly se enfrentarão no Tânger Stadium amanhã (11), às 12h30 (horário de Brasília), pela disputa de 3º e 4º.

FICA CITA GRAMADO PARA MUDANÇA E OFERECE REEMBOLSO

Informando que a decisão partiu do governo do Marrocos, a Fifa justificou a mudança para preservar o gramado do estádio Moulay Abdalah, que receberá a final entre Real Madrid e Al Hilal.

Na nota oficial, a entidade ressaltou também que o torcedor que desejar ir para Tânger assistir à disputa de 3º e 4º poderá trocar o ingresso. Ela também prometeu reembolsar quem tiver desistido.

A Fifa destacou ainda que um serviço de trem especial será ofertado a quem quiser ir de Rabat para Tânger.