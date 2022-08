Torcedores do Athletico-PR expulsam família flamenguista de restaurante

Em um dos vídeos é possível ouvir um dos athleticanos gritar as frases “sai daqui, favelado” e “volta para a favela” para os flamenguistas

Uma cena lamentável marcou o fim de noite desta quarta-feira em Curitiba. Uma família flamenguista foi expulsa de um restaurante por torcedores do Athletico-PR após o confronto entre as equipes pela Copa do Brasil. O time carioca venceu por 1 a 0 na Arena da Baixada e avançou à semifinal do torneio.

As imagens da confusão no restaurante, que não foi identificado, viralizaram nas redes sociais nesta quarta-feira. Em um dos vídeos é possível ouvir um dos athleticanos gritar as frases “sai daqui, favelado” e “volta para a favela” em direção aos flamenguistas. Outros torcedores do time paranaense tentaram acalmar os ânimos, ressaltando que a família estava com uma criança.

O clima também esquentou na tribuna de imprensa da Arena da Baixada. O jornalista Guilherme Pinheiro, dono do canal “Flazoeiro”, foi intimidado por colegas de profissão paranaense enquanto gravava um vídeo após o fim da partida. As imagens também circularam na internet nesta quinta-feira.

A tensão não foi diferente nas arquibancadas. Revoltados com a eliminação para o Flamengo, torcedores do Athletico-PR arremessaram um copo de cerveja no gramado. Horas após a partida, o atacante Gabigol “rebateu” a atitude hostil publicando uma foto bebendo um dos copos atirados no campo. “Obrigado pela cerveja, escreveu o jogador”.

O Flamengo aguarda o vencedor do confronto entre América-MG e São Paulo para conhecer o adversário na semifinal da Copa do Brasil. Do outro lado da chave, Corinthians e Fluminense vão disputar uma vaga na final.

Estadão Conteúdo