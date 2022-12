Tite poupa titulares e escala Rodrygo, Martinelli, Antony e Gabriel Jesus

Com isso, o goleiro Weverton, o meia Éverton Ribeiro e o atacante Pedro entram na rodada como os únicos que ainda não foram aproveitados pelo técnico

Gabriel Carneiro, Igor Siqueira, Danilo Lavieri e Pedro Lopes

São Paulo, SP

A seleção brasileira está definida para enfrentar Camarões na tarde desta sexta-feira (2), às 16h (de Brasília), pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo do Qatar 2022. Como já era certo, Tite decidiu poupar titulares no duelo.

Já classificada para as oitavas de final, o Brasil vai a campo com: Ederson; Dani Alves, Éder Militão, Bremer e Alex Telles; Fabinho e Fred; Antony, Rodrygo e Gabriel Martinelli; Gabriel Jesus. Dos titulares, só Militão e Fred iniciaram a última partida contra a Suíça.

Com isso, o goleiro Weverton, o meia Éverton Ribeiro e o atacante Pedro entram na rodada como os únicos que ainda não foram aproveitados pelo técnico Tite.

A seleção brasileira tem seis pontos ganhos e pode ser a única a terminar a fase de grupos com 100% de aproveitamento. O time do técnico Tite entrou na rodada como o único ainda não vazado no Mundial.