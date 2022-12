Brasil entrará em campo já sabendo o caminho até a tão sonhada final

Para se classificar em primeiro e enfrentar a Coreia do Sul nas oitavas de final, o Brasil precisa de apenas um empate hoje

O grupo G, do Brasil, Suíça, Camarões e Sérvia, será o último a entrar em campo pela fase de grupos da Copa do Mundo 2022. Por isso, o técnico Tite vai colocar o time em campo já sabendo quem são os classificados para as oitavas e todo o chaveamento em busca do tão sonhado hexa.

A sexta-feira de jogos começou às 12h (horário de Brasília), com as partidas do grupo H, de onde saiu o adversário do Brasil nas oitavas de final. Portugal já estava classificado e perdeu sua partida contra a Coreia por 2×1, de virada. O outro jogo do grupo, entre Gana e Uruguai, foi agitado.

Gana teve um pênalti a favor ainda no primeiro tempo e desperdiçou. O time celeste então dominou a partida e venceu por 2×0. Mas além de vencer, a equipe precisava contar com um tropeço da Coreia, o que estava acontecendo até 91′. Foi quando até quem assistir o time sul-americano mudou de canal para ver Hwang-Chan receber um bolão de Son e fazer o gol que deu a vitória para a Coreia do Sul.

Com isso, os dois gols do Uruguai não foram suficientes para classificar a equipe para as oitavas de final, dando adeus à Copa do Mundo 2022. Já a Coreia do Sul será a adversária do Brasil na próxima fase caso o time comandado por Tite avançe em primeiro, com o jogo marcado para segunda-feira (5), às 16h.

O Brasil entra em campo pela última vez na fase de grupos desta Copa hoje, e precisa apenas de um empate contra Camarões para garantir a liderança do grupo G. O jogo será às 16h, no estádio Lusail, o mesmo da estreia contra a Sérvia.

Quanto cada um precisa para se classificar

BRASIL EM PRIMEIRO

O Brasil precisa apenas empatar para garantir a primeira colocação e enfrentar a Coreia na próxima fase.

SUÍÇA CLASSIFICADA

Caso vença, a Suíça está classificada. Se empatar seu jogo contra a Sérvia e Camarões vencer o Brasil, a decisão vai para saldo de gols.

Se o Brasil perder e a Suíça ganhar, a equipe europeia pode até sonhar com uma primeira colocação – a depender do saldo de gols.

Passando em primeiro, pega a Coreia. Passando em segundo, pega Portugal.

CAMARÕES CLASSIFICADO

A equipe africana disputa a segunda colocação. Para isso, o único resultado possível contra o Brasil é a vitória.

Se conseguir uma vitória simples contra o Brasil e Suíça e Sérvia empatarem, a classificação vai para gols pró.

Se a Suíça vencer, Camarões não tem chance de se classificar.

Camarões tem um gol a mais de saldo do que a Sérvia. Ou seja, se vencer por 1×0 o Brasil, a Sérvia pode vencer por 1×0 a Suíça que ainda assim a equipe africana se classifica.

SÉRVIA CLASSIFICADA

Para classificar, a matemática da Sérvia é simples. Basta vencer seu jogo e torcer para que o Brasil pontue.

Nesse caso, jogará as oitavas contra Portugal.

E depois?

O chaveamento até a final já está decidido. Por isso, pensando em classificações brasileiras, já é possível saber os próximos adversários.

Nas quartas, a equipe pega o vencedor do jogo entre Japão e Croácia. Depois, poderá pegar na semi a Holanda, Estados Unidos, Argentina ou Austrália.