Tite destaca estreia do Brasil na Copa: “Foi uma vitória convincente”

A vitória do Brasil (2-0) sobre a Sérvia nesta quinta-feira, na estreia na Copa do Mundo do Catar, “foi convincente”, afirmou o técnico da Seleção, Tite.

“No contexto geral, a vitória foi convincente, sim, mas com diferentes jogos dentro do mesmo”, disse o treinador em entrevista coletiva depois do jogo no estádio Lusail.

Um dos grandes candidatos ao título no Catar, o Brasil lutou bastante para furar a defesa sérvia, muito sólida no primeiro tempo.

Mas a Seleção teve sua persistência recompensada com os gols do atacante Richarlison (62, 73), embora Neymar tenha sofrido uma entorse no tornozelo direito e tenha que ficar em observação médica entre 24 e 48 horas.

“O ritmo quando se joga no mundo árabe… A aceleração começa muito grande e vai caindo, caindo, caindo”, acrescentou Tite.

No segundo tempo, a Sérvia baixou a guarda devido ao desgaste físico, segundo admitiu seu treinador, Dragan Stojkovic, e a mudanças feitas por Tite no time brasileiro.

“Às vezes a bola fugia, o domínio estava um pouco acelerado, no primeiro tempo. Não era o nosso padrão normal”, explicou o técnico brasileiro.

“No segundo tempo, reposicionamento, melhor a técnica. Reposicionamento principalmente do Paquetá na saída de dois, três, de ter mais um jogador no bolsão. As jogadas começaram a fluir mais”, analisou.

Tite também afirmou que pediu aos jogadores nos treinos que se acalmassem e controlassem a ansiedade própria de uma estreia em Copa do Mundo.

Após a vitória, o Brasil lidera o Grupo G do Mundial. Em seguida vem a Suíça, próxima adversária da Seleção, que venceu Camarões por 1 a 0 nesta primeira rodada.

