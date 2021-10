Tite convoca seleção brasileira para os dois últimos jogos do ano

A convocação desta sexta-feira será feita na sede da CBF e terá a presença de jornalistas no auditório pela primeira vez em mais de 19 meses

O técnico Tite faz nesta sexta-feira, a partir das 11h, a última convocação da seleção brasileira para a temporada. O treinador irá anunciar a lista de jogadores para os duelos diante de Colômbia e Argentina, e a tendência é de que desta vez sejam chamados apenas atletas que atuem fora do País.

A convocação de jogadores de times brasileiros sempre gerou reclamação de clubes e torcedores, em especial porque o calendário nacional não para nas datas Fifa. Ainda que em diversas ocasiões o treinador tenha limitado o número de convocados a no máximo dois por clube nacional, Tite sempre deixou claro que sua prioridade tinha que ser a seleção. A situação agora, porém, é outra.

Com 31 pontos nas Eliminatórias, o Brasil está virtualmente classificado para a Copa do Mundo do Catar. A tabela registra 15 pontos a mais do que o quarto colocado, que também garante vaga direta. E o quarto colocado é justamente a Colômbia, próximo adversário do Brasil. Assim, a classificação matemática pode vir já na próxima rodada, com seis jogos de antecedência.

Ao mesmo tempo, a próxima data Fifa coincide com pelo menos duas rodadas do Brasileirão, e num momento de definição. Nas últimas convocações, Atlético-MG, Flamengo, Palmeiras, Internacional e Athletico-PR tiveram jogadores chamados. Todos estão na briga por título ou vaga na Libertadores.

A convocação desta sexta-feira será feita na sede da CBF e terá a presença de jornalistas no auditório pela primeira vez em mais de 19 meses. Desde que iniciou a pandemia de covid-19, em março do ano passado, todas as convocações e entrevistas vinham sendo feitas por videoconferência. O retorno presencial foi possível graças ao avanço da vacinação na cidade do Rio.

