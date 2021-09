Tite convoca seleção brasileira de futebol para as Eliminatórias

O Brasil terá três compromissos em outubro pelo torneio classificatório do próximo Mundial, nos dias 7, 10 e 14

O técnico Tite convocou nesta sexta-feira (24) a seleção brasileira para rodada tripla das Eliminatórias da Copa do Mundo no Qatar, em 2022. A lista conta com 25 jogadores. O Brasil terá três compromissos em outubro pelo torneio classificatório do próximo Mundial. Primeiro, enfrentará a Venezuela, em Caracas, no dia 7. Depois, duelará com a Colômbia, no dia 10, em Barranquilla. No dia 14, o adversário será o Uruguai, em Manaus.

Com oito vitórias em oito rodadas, a equipe canarinho lidera a disputa com 24 pontos, seguida da seleção argentina, com 18. Uruguai, com 15, e Equador, com 13, completam os quatro primeiros colocados.

Para contar com atletas que atuam na Inglaterra, a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) entrou com pedido de excepcionalidade da quarentena a esse grupo junto ao governo federal. Na solicitação, há um compromisso de criar um regime de bolha especial para esses convocados, limitando a circulação deles no país. A Casa Civil ainda está analisando a requisição.

No último dia 5, a ausência de um pedido semelhante esteve na lista dos problemas que levaram o duelo entre Brasil e Argentina, também pelas Eliminatórias, ser suspenso minutos após a bola rolar, no estádio do Corinthians, em Itaquera. O problema ocorreu após agentes da Anvisa (Agência de Viligância Sanitária) entrarem em campo para retirar quatro jogadores argentinos que descumpriram a quarentena vigente no país e ainda prestaram informações falsas no formulário para entrar no Brasil. Três deles estavam em campo quando a partida começou. Todos deveriam cumprir 14 dias de isolamento por terem passado pela Inglaterra.

A decisão sobre o que vai acontecer após a suspensão será tomada pela Comissão de Disciplina da Fifa, que vai avaliar se houve W.O. após a saída dos argentinos do gramado da Neo Química Arena ou se houve força maior que obrigou a partida a ser suspensa. A entidade máxima do futebol ainda não tem data para se pronunciar sobre o caso.

Além dos problemas dentro de campo, Tite também não pôde contar com jogadores que atuam no futebol inglês. Desta vez, porém, a Premier League flexibilizou as regras que impediram os atletas de atender aos chamados de suas seleções. Antes, os clubes ingleses não liberaram seus atletas porque eles teriam de cumprir 14 dias de quarentena ao retornar à Inglaterra, o que aumentaria o período em que os times não poderiam contar com eles. Agora, o governo britânico e a Fifa têm um acordo para a criação de uma chamada “bolha do futebol”, que desobrigaria os jogadores de cumprir o período de isolamento ao retornar depois de passagens por países que estão nas chamadas “zonas vermelhas” da Covid-19.

Nove jogadores (Alisson, Ederson, Thiago Silva, Fabinho, Fred, Roberto Firmino, Raphinha, Gabriel Jesus e Richarlison) não puderam atuar pelo Brasil na última rodada tripla por conta disso.

Veja a lista de convocados:

Goleiros

Alisson (Liverpool)

Ederson (Manchester City)

Weverton (Palmeiras)

Laterais

Danilo (Juventus)

Emerson (Tottenham)

Alex Sandro (Juventus)

Guilherme Arana (Atlético-MG)

Zagueiros

Éder Militão (Real Madrid)

Lucas Veríssimo (Benfica)

Marquinhos (PSG)

Thiago Silva (Chelsea)

Meio-campistas

Casemiro (Real Madrid)

Edenilson (Internacional)

Everton Ribeiro (Flamengo)

Fabinho (Liverpool)

Fred (Manchester United)

Gérson (Olympique)

Lucas Paquetá (Lyon)

Atacantes

Antony (Ajax)

Gabriel (Flamengo)

Gabriel Jesus City)

Matheus Cunha (Atlético de Madrid)

Neymar (PSG)

Rafinha (Leeds)

Vinicius Jr (Real Madrid)