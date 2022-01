Tite convoca seleção brasileira com Daniel Alves e Vini Jr.

Não está o camisa 10 Neymar, que se recupera de uma lesão no tornozelo esquerdo e deve voltar aos gramados só por volta da metade de fevereiro

O técnico Tite convocou a seleção brasileira para os jogos contra Equador e Paraguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo do Qatar.

Na lista anunciada pelo treinador nesta quinta-feira (13), estão os jovens Vinicuis Junior, Rodrygo, Antony e Raphinha dentre os atacantes. O experiente Daniel Alves, agora no Barcelona, foi convocado e o volante Gerson, hoje no Olympique de Marselhe e ex-Flamengo, também. Não está o camisa 10 Neymar, que se recupera de uma lesão no tornozelo esquerdo e deve voltar aos gramados só por volta da metade de fevereiro.

Como o futebol brasileiro ainda está em pré-temporada, o elenco selecionado é composto majoritariamente por atletas que atuam no futebol europeu. Weverton (Palmeiras) e Gabriel Barbosa e Everton Ribeiro (Flamengo) são os únicos de times brasileiros chamados por Tite.

A seleção, já classificada para o Mundial e por enquanto invicta nas Eliminatórias, enfrentará o Equador em Quito, às 18h (de Brasília) do próximo dia 27. Já no dia 1º de fevereiro, a equipe brasileira vai encarar o Paraguai, no Mineirão, em Belo Horizonte, às 21h30.

Em março, o Brasil disputará os últimos dois duelos do torneio, contra Chile e Bolívia. Depois disso, o caminho até o Qatar deverá ter apenas jogos amistosos, três entre maio e junho, outros dois em setembro.

Há o receio de que a seleção não consiga marcar jogos contra as principais seleções mundo nas duas janelas de amistosos –já que as equipes da Europa estarão disputando a Liga das Nações nessas datas–, o que prejudicaria a preparação para o Mundial.

Por isso, a seleção planejava disputar os últimos dois jogos das Eliminatórias, em março, com um time alternativo e tentar marcar, paralelamente, duelos contra grandes seleções europeias (que já estivessem classificadas para a Copa). Segundo o site GE, a ideia foi vetada pela Fifa.

A Copa de 2022 ocorrerá excepcionalmente no final do ano para escapar das altas temperaturas do verão do país-sede –a estação mais quente do Qatar é registrada na metade do ano, quando tradicionalmente é se realiza o torneio. Copa terá início no dia 21 de novembro. A final está marcada para 18 de dezembro.

Convocados: