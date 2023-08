Tiquinho sofre lesão no joelho, Lucas Perri brilha e salva líder Botafogo diante do Cruzeiro

Apesar de jogar bem abaixo da sua média, o clube alvinegro aumentou para 14 jogos consecutivos a série invicta, chegando aos 44 pontos

O goleiro Lucas Perri brilhou e o Botafogo arrancou um empate sem gols com o Cruzeiro, na noite desse domingo, no Mineirão, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar de jogar bem abaixo da sua média, o clube alvinegro aumentou para 14 jogos consecutivos a série invicta, chegando aos 44 pontos na ponta do Nacional. A notícia preocupante foi relacionada a Tiquinho Soares, substituído no primeiro tempo com um entorse no joelho.

O artilheiro do campeonato saiu contundido antes do intervalo. O certo é que não jogará a próxima rodada do Brasileiro no sábado, contra o Internacional, por ter levado o terceiro cartão amarelo Vai cumprir suspensão automática. Já contra o Guaraní, no Paraguai, na quarta-feira, pelo jogo de volta das oitavas de final da Sul-Americana, ele é problema. O clube carioca informou que passará por exames.

“O atleta Tiquinho Soares sofreu uma entorse no joelho esquerdo e será reavaliado com exames. O atleta iniciou tratamento já no vestiário do Mineirão”, anunciou o Botafogo. Seu camisa 9 saiu de campo fazendo muitas caretas por causa das dores.

Para o clube mineiro, que foi aos 24 pontos, o resultado tem seu lado positivo e negativo. O Cruzeiro jogou melhor e se tornou apenas o quarto time a conseguir tirar pontos do líder em todo primeiro turno. Por outro lado, aumentou para quatro partidas seguidas sem ganhar (sendo três como mandante).

O Cruzeiro começou o jogo muito mais dominante com Lucas Silva comandando as ações ofensivas e dominando o meio-campo e contando com os laterais para lançar principalmente Gilberto. O Botafogo, por sua vez, tentou jogadas por dentro, mas mostrou dificuldades para manter a bola no pé, principalmente no ataque

O resumo do primeiro tempo, porém, foi que os dois ataques praticamente não deram trabalho aos goleiros. O lado alvinegro acabou sendo pior porque Tiquinho Soares, artilheiro do Brasileiro com 13 gols, saiu com uma torção no joelho esquerdo no final da etapa. “Jogar aqui é difícil, o Cruzeiro está melhor Temos que controlar melhor a bola no último terço”, admitiu o botafoguense Marlon.

“Foi muito bom nosso primeiro tempo. Para ser perfeito faltou o gol. Temos que manter o mesmo nível e ter mais capricho na hora de finalizar”, afirmou Lucas Silva, capitão cruzeirense.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

SEGUNDO TEMPO

Sem dar trabalho no ataque, o técnico Bruno Lage tirou Júnior Santos e colocou Segóvia. A modificação não fez o Botafogo ficar mais perigoso. Tchê Tchê, por exemplo, não conseguiu manter o ritmo dos últimos jogos e ficou sumido. Já o Cruzeiro permaneceu com o domínio no meio com Lucas Silva e criou chances com Matheus Pereira. Na primeira ele chutou e Adryelson tirou de cabeça. Na segunda, em cobrança de falta, obrigou o goleiro Lucas Perri a se esticar para espalmar.

O Botafogo só foi acertar o gol cruzeirense aos 22, quando Segovia chutou de longe e o goleiro Anderson pegou com facilidade. Não fez e ainda viu Lucas Perri brilhar no fim. Aos 40 e 41 minutos, o goleiro salvou o empate duas vezes em cabeçadas à queima-roupa de Rafael Elias. Na sequência, Vital ainda perdeu uma chance na frente do gol.

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO 0 X 0 BOTAFOGO

CRUZEIRO – Anderson; William (Palacios), Neris, Matheus Jussa, Luciano Castán e Marlon; Lucas Silva; Filipe Machado (Mateus Vital) e Matheus Pereira (Nikão); Arthur Gomes (Paulo Vitor) e Gilberto (Rafael Elias). Técnico: Pepa.

– Anderson; William (Palacios), Neris, Matheus Jussa, Luciano Castán e Marlon; Lucas Silva; Filipe Machado (Mateus Vital) e Matheus Pereira (Nikão); Arthur Gomes (Paulo Vitor) e Gilberto (Rafael Elias). Técnico: Pepa. BOTAFOGO – Lucas Perri; Di Placido, Adryelson, Victor Cueta e Marçal; Marlon Freitas, Tchê Tchê (Janderson) e Eduardo (Danilo Barbosa); Júnior Santos (Matías Segovia), Tiquinho Soares (Lucas Fernandes) e Victor Sá (Carlos Alberto). Técnico: Bruno Lage.

– Lucas Perri; Di Placido, Adryelson, Victor Cueta e Marçal; Marlon Freitas, Tchê Tchê (Janderson) e Eduardo (Danilo Barbosa); Júnior Santos (Matías Segovia), Tiquinho Soares (Lucas Fernandes) e Victor Sá (Carlos Alberto). Técnico: Bruno Lage. CARTÕES AMARELOS – Tiquinho Soares e Marçal (Botafogo); Luciano Castán (Cruzeiro).

– Tiquinho Soares e Marçal (Botafogo); Luciano Castán (Cruzeiro). ÁRBITRO – Raphael Claus (SP).

– Raphael Claus (SP). PÚBLICO – 44.759 presentes.

– 44.759 presentes. RENDA – R$ 2.368.777,50.

– R$ 2.368.777,50. LOCAL – Mineirão, em Belo Horizonte (MG).