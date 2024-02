Gerson vai passar por cirurgia na sexta, e Flamengo evita dar prazo de volta

O clube evita dar prazos para o retorno de Gerson. O Fla ainda aguardava informações mais concretas para divulgar a cirurgia.

RIO DE JANEIRO

(UOL/FOLHAPRESS)

O Flamengo oficializou a data de cirurgia do volante Gerson. O jogador vai passar por procedimento na sexta-feira (1), em hospital na Barra da Tijuca, após apresentar quadro de hidronefrose com infecção renal.

O clube evita dar prazos para o retorno de Gerson. O Fla ainda aguardava informações mais concretas para divulgar a cirurgia.

O atleta Gerson irá realizar um procedimento de pieloplastia para correção de uma estenose congênita do ureter do rim esquerdo. O procedimento será realizado pelo doutor Renato Muglia, no hospital Copa Star, na próxima sexta-feira, dia 1° de março

Veja a nota do Flamengo:

O volante teve uma consulta com o cirurgião hoje (27). Ele definiu como será feito o procedimento e foi ao Ninho do Urubu.

Gerson foi internado no domingo passado após apresentar fortes dores na região abdominal. Ele ficou em um hospital na Barra da Tijuca até terça-feira, quando recebeu alta.

O tratamento inicial foi com medicamentos, mas já se sabia da possibilidade de uma cirurgia, confirmada nos últimos dias. Gerson estava em casa nos últimos dias se recuperando e foi ao Maracanã no Fla-Flu. Ele participou da corrente pré-jogo no vestiário.

O volante vai perder o restante do Campeonato Carioca. O Fla deve confirmar o título da Taça Guanabara no sábado (2) e depois inicia a disputa da semifinal e final da competição.