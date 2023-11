Times de Israel vão mandar jogos europeus na Sérvia, diz Uefa

Os clubes israelenses Maccabi Haifa e Maccabi Tel-Aviv vão mandar seus jogos por competições europeias na Sérvia, informou a Uefa nesta quinta-feira. As duas equipes vão disputar partidas como mandante pela Liga Europa e pela Liga Conferência, respectivamente, nas próximas semanas.

Os times terão que jogar longe de casa por decisão da própria Uefa, que alega faltar segurança em Israel para a realização das partidas, em razão do conflito atual do país com o Hamas na Palestina. A guerra já causou dezenas de milhares de mortos desde o início de outubro.

Com a decisão, o Maccabi Haifa vai usar o estádio do Estrela Vermelha, em Belgrado, para enfrentar o Rennes, no dia 30 deste mês, pela fase de grupos da Liga Europa. Já o Maccabi Tel-Aviv disputará duas partidas como mandante no estádio do TSC, na cidade sérvia de Backa Topola. No dia 25, o adversário será o ucraniano Zorya Luhansk. E, em 14 de dezembro, enfrentará o belga Gent, ambos pela Liga Conferência.

As seleções masculina e feminina de Israel já vêm jogando fora de casa nas últimas semanas, como mandantes. As partidas foram disputadas em Felcsút, na Hungria. E o Maccabi Haifa já jogou no Chipre, em Larnaca, em confronto válido pela Liga Europa.