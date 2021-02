Tigres vence Palmeiras e vai disputar a final do Mundial de Clubes

PUBLICIDADE

O Tigres se tornou o primeiro time mexicano a se classificar para a final de um Mundial de Clubes, ao derrotar o Palmeiras, campeão da Libertadores, neste domingo, por 1 a 0, no Estádio da Cidade da Educação, em Al Rayyan, no Catar.

Graças a um gol de pênalti do francês André-Pierre Gignac, os ‘Felinos’ fizeram história no torneio internacional, e agora a equipe comandada por Ricardo Ferretti aguarda seu adversário para a disputa pelo título, que sairá do duelo desta segunda-feira entre o alemão Bayern de Munique e o Al-Ahly do Egito.

Agence France-Presse