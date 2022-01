Thiago Silva renova com Chelsea por mais uma temporada, até 2023

Thiago Silva chegou a Stamford Bridge no verão de 2020 com passe livre após encerrar seu contrato com o PSG

O zagueiro brasileiro Thiago Silva renovou seu contrato com o Chelsea por uma temporada, até junho de 2023, anunciou o clube londrino em um comunicado. "A experiência, liderança e desempenho de Thiago Silva foram e continuarão sendo muito importantes para a equipe, estamos muito felizes em renovar seu contrato por mais um ano", disse a diretora geral do clube, Marina Granovskaia, em nota. "Esta temporada, ele manteve um nível excepcional de desempenho, o que o tornou um elemento essencial de Thomas Tuchel e um favorito dos torcedores", acrescentou a diretoria. Thiago Silva chegou a Stamford Bridge no verão de 2020 com passe livre após encerrar seu contrato com o PSG, onde havia jogado ao longo de oito temporadas. Em seu primeiro ano nos 'Blues', Silva ajudou o time a conquistar a segunda Liga dos Campeões de sua história e a primeira no currículo do zagueiro brasileiro. "Nunca teria imaginado jogar três temporadas neste grande clube", disse Silva, de 37 anos. Nesta temporada, o zagueiro já disputou 22 partidas com a camisa do clube inglês, com dois gols marcados.