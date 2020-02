Tênis de mesa do Brasil estreia na Copa Pan-Americana, em Porto Rico

PUBLICIDADE 

Os melhores atletas ranqueados brasileiros iniciam hoje (7) suas jornadas na Copa Pan-Americana de Tênis de Mesa, o torneio acontece na cidade de Guaynabo, em Porto Rico. Os dois primeiros colocados na competição de cada gênero se classificam para a Copa do Mundo que será realizada em outubro. A federação brasileira dispõem do sétimo melhor do mundo, Hugo Calderano, e os paulistas Gustavo Tsuboi, Bruna Takahashi e Yessica Yamada. Com apenas 19 anos, Bruna Takahashi será a primeira brasileira que irá representar o Brasil nos jogos, ela vai enfrentar Ana Codina da Argentina, às 16h15 (horário de Brasília). Os detalhes de cada partida estão disponíveis no canal da ITTF (sigla em inglês da Federação Internacional de Tênis de Mesa).

Duas vezes campeão do torneio e recuperado de uma lesão no quadril, Hugo Calderano é cotado para ganhar o campeonato, o carioca não perde no continente desde 2016. Outro brasileiro que também é considerado favorito é Gustavo Tsuboi, que está entre os 50 melhores do mundo e foi semifinalista na edição passada da competição.

A disputa feminina também promete ser acirrada, afinal estão em jogo duas vagas para o Mundial de Feminina em Bangkog, em outubro. Em bom momento na carreira, a brasileira Bruna Takahashi, 45ª no ranking mundial, pode encarar a porto-riquenha Adriana Diaz (20ª) que derrotou no final do ano passado. Também em alta, a campeã brasileira Jessica Yamada volta à disputa após um jejum de oito anos

Confira abaixo os horários* das partidas de hoje (7):

16h15 – Ana Codina (ARG) x Bruna Takahashi (BRA)

17h – Gustavo Tsuboi (BRA) x Marko Medjugorac (CAN)

20h – Adriana Diaz (PUR) x Yamada Jessica (BRA)

22h15 – Hugo Calderano (BRA) x Jeremy Hazim (CAN)

* horário de Brasília

Com informações da Agência Brasil