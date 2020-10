Temporada da NBA pode chegar ao fim nesta sexta para consagrar LeBron e a ‘bolha’

PUBLICIDADE

A temporada 2019/2020 da NBA chegará ao fim nesta sexta-feira se o Los Angeles Lakers superar o Miami Heat no Jogo 5 da série melhor de sete da final. Além da consagração de LeBron James, que está próximo de conquistar o quarto anel de campeão, a liga comemora a eficácia da “bolha” criada no enorme complexo da Disney, o ESPN Wide World of Sports, nas proximidades de Orlando, para a retomada da disputa após quatro meses de paralisação por causa da pandemia.

A NBA investiu aproximadamente US$ 150 milhões (R$ 838 milhões) para cumprir os protocolos sanitários necessários para manter todos os atletas e demais envolvidos em segurança. Segundo o comissário da liga, Adam Silver, 6,5 mil pessoas participaram da operação que durou 95 dias. Foram 203 jogos.

“É como no final de um filme que começam os créditos e eles ficam rolando, rolando… São trabalhadores essenciais. As pessoas que fazem os nossos testes todos os dias, medem nossa temperatura, limpam nossos quartos, mantêm essas instalações, os motoristas…”, afirmou Silver. “Gostaria de agradecer a eles.”

As 22 equipes chegaram ao local entre os dias 7 e 11 de julho. Os únicos testes positivos para covid-19 foram registrados nas primeiras semanas por causa do período de quarentena em que os sintomas ainda poderiam se manifestar. Além do isolamento, todos foram testados quase que diariamente. De 20 de julho para frente nenhum caso positivo foi registrado, segundo boletim divulgado pela NBA. Cada franquia contou entre elenco e outros profissionais com cerca de 30 pessoas.

Atletas, técnicos, estafe das franquias, imprensa e profissionais da liga ficaram hospedados em três dos 18 hotéis do complexo. O ecossistema da “bolha” foi tão eficiente que não sofreu qualquer alteração mesmo depois da entrada de familiares. Os times que avançaram à segunda rodada dos playoffs ganharam o direito de reservar mais um quarto para receber até quatro pessoas.

Na série final entre Lakers e Heat, por exemplo, 92 familiares estão assistindo aos jogos na AdventHealth Arena, um dos três ginásios que utilizados pela NBA. Eles se sentam em uma área lateral, oposta aos bancos de reservas, seguindo as regras estabelecidas pela liga

O protocolo de segurança da “bolha” foi criado com participação da NBA, da Associação de Jogadores, da Disney, além das autoridades de saúde da Flórida. O documento de 113 páginas se tornou uma referência neste período de retomada. Outras competições já adotaram modelo similar. “A sensação é de orgulho de termos conseguido mesmo diante de muitos obstáculos e em um momento em que todos precisam disso”, afirmou Silver.

Em quadra, os Lakers, em vantagem de 3 a 1 na final, estão a apenas uma vitória de conquistar um histórico título por tudo que aconteceu ao longo da temporada. E LeBron caminha fortemente para ganhar o quarto anel, em sua décima final. “Neste momento, não me importa descansar ou dormir. Dentro de uma semana, no máximo, eu vou poder descansar. Poderei descansar por um mês inteiro, se quiser”, avisou o astro. “O trabalho não está finalizado.”

