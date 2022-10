Técnico do United confirma volta de Ronaldo na Liga Europa

Manchester United, confirmou o fim do gancho e garantiu que Cristiano Ronaldo estará de volta à equipe na partida contra o Sheriff

O técnico Erik ten Hag, do Manchester United, confirmou o fim do gancho e garantiu que Cristiano Ronaldo estará de volta à equipe na partida contra o Sheriff, nesta quinta-feira (27), em duelo pela fase de grupos da Liga Europa.

“Sim, Cristiano estará na equipe amanhã”, afirmou o treinador do clube inglês.

Questionado sobre o que teria dito a Cristiano Ronaldo, que ficou fora do clássico contra o Chelsea por causa de um episódio de indisciplina, Erick ten Hag se esquivou dos detalhes.

“Nós já dissemos tudo e respondemos todas as perguntas. Ele ficou fora por um jogo e agora está na equipe de novo”, disse o técnico do Manchester, que tentou colocar um ponto final na novela.

“Eu não tenho que continuar isso. Acabou, ele está de volta, foco no jogo. É importante que Cristiano esteja envolvido. Ele sempre tem um papel importante a cumprir”, afirmou Erik ten Hag.

Ídolo do United, Ronaldo ficou fora do clássico contra o Chelsea, no último fim de semana, após abandonar a partida anterior, contra o Tottenham. Na ocasião, ele ficou no banco, se recusou a entrar no fim da partida e deixou o Old Trafford antes mesmo do apito final, irritando treinador e comissão técnica.

Com efeito, Ronaldo foi afastado do elenco principal do Manchester United e treinou com a equipe sub-21 durante o gancho. A imprensa inglesa chegou a publicar que o caso seria o fim da segunda passagem de Cristiano no clube, mas ele terminou reintegrado ao elenco.