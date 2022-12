Técnico da Espanha doará dinheiro de suas lives para a luta contra o câncer

A escolha de Luis por uma fundação que ajuda crianças com câncer vem do fato de sua filha, ter morrido aos nove anos em decorrência da doença

O treinador da seleção espanhola, Luis Enrique, está fazendo lives desde o início da Copa do Mundo do Qatar e ele resolveu fazer algo bom com o dinheiro que está ganhando.

Luis Enrique vai aproveitar o sucesso das transmissões para ajudar uma associação que cuida de crianças com câncer. Ele optou por doar o valor ganho na plataforma de streaming Twitch para a Fundacion Villavecchia.

A escolha de Luis por uma fundação que ajuda crianças com câncer vem do fato de sua filha, Xana, ter morrido aos nove anos em decorrência da doença.

As lives, que duram cerca de uma hora, já foram vistas mais de 6 milhões de vezes, com o técnico tendo mais de 829 mil seguidores na rede social.

O comandante da ‘Fúria’ compartilha os bastidores do cotidiano dos jogadores da seleção, mas também fala sobre a sua vida, com momentos íntimos como quando falou da Xana, que morreu em 2019.

Em sua última transmissão ao vivo, o treinador da Espanha comentou sobre a atuação do Brasil na vitória por 4 a 1 sobre a Coreia do Sul, dizendo que os brasileiros estão começando a “ligar a máquina”