Técnico da Argentina diz estar feliz com classificação do Brasil às oitavas do Mundial

O técnico da Argentina, Lionel Scaloni, disse nesta terça-feira que está “feliz” com a classificação do Brasil para as oitavas de final da Copa do Mundo do Catar.

A Seleção Brasileira venceu seus dois primeiros jogos no Mundial, contra Sérvia (2 a 0) e Suíça (1 a 0), e se garantiu na próxima fase do torneio, enquanto os argentinos jogam sua sobrevivência contra a Polônia na quarta-feira, depois de terem perdido na estreia para a Arábia Saudita (2 a 1) e vencido na segunda rodada o México (2 a 0).

“Sou sul-americano e estou feliz com o Brasil passando. Sou fá número 1 do futebol sul-americano”, disse Scaloni em entrevista coletiva em Doha.

“Se não der para a Argentina, prefiro que passe um sul-americano. O Brasil está fazendo um grande trabalho e eu os parabenizo”, acrescentou.

© Agence France-Presse