Técnico confirma Cristiano Ronaldo fora da Juventus: ‘Agradecemos pelo que fez’

Nesta sexta-feira o português chegou e ficou apenas 40 minutos no centro de treinamento da Juventus até partir sem pisar no gramado

O técnico da Juventus, Massimiliano Allegri, confirmou nesta sexta-feira, em entrevista coletiva, que o atacante português Cristiano Ronaldo não pretende seguir no clube. Por isso, ficou fora do treinamento desta sexta-feira e já se despediu dos companheiros no CT em Vinovo, na região metropolitana de Turim.

“Ontem (quinta-feira), Cristiano me comunicou que não tem intenção de jogar pela Juventus. Por isso, não será relacionado amanhã (sábado)”, afirmou o comandante da equipe de Turim, sobre a lista de jogadores que ficarão disponíveis para o duelo com o Empoli, pela segunda rodada do Campeonato Italiano.

Allegri destacou as contribuições do atacante português ao longo de três temporadas, mas garantiu que a maior preocupação é com o desempenho do clube nessas e nas próximas temporadas. “Agora, ele se vai e a vida segue adiante. A Juventus é o mais importante”, disse o técnico do clube de Turim. “Agradecemos pelo que Ronaldo fez, também como exemplo entre os jovens. Mas, como se diz, é preciso olhar para frente”, completou.

Nesta sexta-feira, o português chegou ainda pela manhã (horário local) e ficou apenas 40 minutos no centro de treinamento da Juventus, até partir sem pisar no gramado ou realizar qualquer outra atividade.

Mais cedo, a imprensa italiana publicou que o jogador se despediu dos companheiros e não treinou, depois de ter chegado a um acordo com o Manchester City, que está acertando os últimos detalhes com o clube italiano para conseguir fechar a transferência.

Em três temporadas vestindo a camisa da Juventus, Cristiano Ronaldo atuou em 134 jogos e marcou 101 gols, tendo conquistado três títulos do Campeonato Italiano, da Copa da Itália e da Supercopa da Itália.

