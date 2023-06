Esse protagonismo nos jogos surgiu após a chegada de Camilla Orlando, que passou a comandar a equipe na 6ª rodada da competição

Pedro José Santana

Jornal de Brasília/Agência de Notícias CEUB

O Real Brasília encerrou a participação no Brasileirão Feminino de 2023 na 11ª colocação. A equipe somou 17 pontos. Foram cinco vitórias ao longo dos 15 jogos disputados. Ao todo, dois empates e oito derrotas. Nenhuma delas depois que o time passou a ser comandado pela técnica Camilla Orlando. O técnico anterior era Adilson Galdino, que assumiu o São José.

Novo comando

Esse protagonismo nos jogos realizados no Distrito Federal surgiu após a chegada de Camilla Orlando, que passou a comandar a equipe na 6ª rodada da competição.

A partida que marcou a estreia da técnica foi contra o Corinthians, até aquele momento, a equipe paulista havia vencido todos os jogos desde a primeira rodada.

O favoritismo das visitantes cruzou o caminho da nova técnica. O Real Brasília quebrou a sequência de vitórias do Corinthians e empatou sem gols o confronto.

A sexta rodada do Brasileirão Feminino marcou uma sequência de seis jogos sem perder no Distrito Federal. Foram quatro vitórias e dois empates até o final da competição.

A técnica Camilla Orlando conseguiu um feito histórico para a equipe, no seu comando. O Real Brasília somou pontos em todos os jogos como mandante.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O sonho é rea

Em entrevista à Agência Ceub, a técnica comentou que as jogadoras cumpriram com meta estipulada. “Era manter a invencibilidade em casa. Tanto as atletas que começaram como as que entraram depois. Isso mostrou a força do grupo e do nosso trabalho em equipe’.”

Agora, as Leoas do Planalto irão se preparar para o Candangão Feminino, que ocorre no segundo semestre de 2023. O Real Brasília é o atual campeão da competição tanto no masculino como no feminino.