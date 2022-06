Surfe: Tatiana Weston-Webb vai às quartas na estreia do Rio Pro, em Saquarema

A brasileira abriu a bateria com nota 6.67 e logo depois desceu outra onda somando mais 0.80. Já as adversárias ficaram bem atrás

Primeira brasileira a estrear no Rio Pro, etapa de Saquarema (RJ) do circuito mundial de surfe, Tatiana Weston-Webb venceu nesta quinta-feira (23) e assegurou vaga nas quartas de final da competição. A gaúcha cravou total de 10.77 pontos na segunda bateria do round feminino na Praia de Itaúna, desbancando a peruana Sol Aguirre (9.90) e a havaiana Carissa Moore (1.80), que foram para a repescagem.

“Vi uma esquerda que estava meio perdida, e ninguém estava vendo as esquerdas. Então este foi meu plano e deu certo. Graças a Deus ele me deu essa onda no começo e foi a melhor nota da bateria”, comemorou Weston-Webb, em depoimento à World Surf League (WSL), a Liga Mundial de Surfe. Tatiana Weston-Webb

A gaúcha abriu a bateria com nota 6.67 e logo depois desceu outra onda somando mais 0.80. Já as adversárias ficaram bem atrás: havaiana Moore anotou 1.50 e Sol Aguirre fez 0.20.

Na sequência, aos 17 minutos de bateria, Weston-Webb variou e pegou uma direita que lhe valeu mais 4.10. A peruana Aguirre foi a que mais ameaçou a brasileira: na segunda onda cravou 4.40 e depois 5.50.

A disputa masculina teve início após o fim do round feminino e segue em andamento.

Confira os resultados

Bateria 1 – Brisa Hennessy (CRC) 5.74 x Lakey Peterson (EUA) 5.97 x Gabriela Bryan (HAV) 11.07

Bateria 2 – Carissa Moore (HAV) 1.80 x Tatiana Weston-Webb (BRA) 10.77 x Sol Aguirre (PER) 9.90

Bateria 3 – Johanne Defay (FRA) 7.77 x Courtney Colongue (EUA) 3.33 x Caroline Marks (EUA) 10.67

Bateria 4 – Stephanie Gilmore (AUS) 6.70 x Isabella Nichols (AUS) 7.67 x Sally Fitzgibbons (AUS) 8.24

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com informações da Agência Brasil