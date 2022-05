Surdolimpíadas no Brasil: esporte e inclusão andam juntos

Com mais de 4,2 mil participantes representando 77 países, o torneio conta com 20 modalidades e 199 surdoateltas brasileiros

A Pira Surdolímpica foi acesa para a abertura oficial da 24ª edição das Surdolimpíadas de Verão. A segunda competição multi-esportiva mais antiga de história – atrás somente dos Jogos Olímpicos – ocorre, pela primeira vez, em solo brasileiro, sediada na cidade de Caxias do Sul (RS). Com mais de 4,2 mil participantes representando 77 países, o torneio conta com 20 modalidades e 199 surdoateltas brasileiros.

A primeira edição da competição, que acontece a cada quatro anos, foi em 1924, em Paris, marcado por ser o primeiro evento esportivo para portadores de necessidades especiais. A nomenclatura atual – Surdolimpíadas – é usada desde 2000. Anteriormente, a competição já foi chamada de Jogos Internacionais para Surdos e Jogos Mundiais Silenciosos, entre outras variações.

A Surdolimpíada se difere das Paralimpíadas desde os primórdios. Enquanto a primeira teve sua primeira disputa ainda em 1924, a segunda só surgiu após a Segunda Guerra Mundial, como tentativa de reabilitação dos soldados que se lesionaram nos combates. Entretanto, a principal diferença entre as competições é que os surdos não têm deficiência física ou motora que atrapalhem o desempenho.

Assim, o surdoatleta pode participar desde que tenha a perda auditiva de 55 decibéis ou mais em seu melhor ouvido. Não é permitido o uso de aparelhos auditivos ou implante coclear durante os jogos.

Em 2022, o Brasil terá a maior delegação do país na história da competição, com 199 atletas e 38 membros da comissão técnica. A trajetória brasileira nas Surdolimpíadas ainda é simples, com seis participações e dez medalhas (um ouro, uma prata e oito bronzes), todas ganhas nas últimas três edições. Em Caxias do Sul, os surdoatletas do Brasil disputam 17 modalidades entre as 20 no total.

As modalidades disputadas nas Surdolimpíadas são:

Atletismo

Maratona

Badminton

Basquete

Ciclismo

Futebol

Golf

Handebol

Judô

Karatê

Luta livre

Luta greco-romana

Mountain bike

Natação

Orientação

Taekwondo

Tênis

Tênis de mesa

Tiro esportivo

Vôlei

Vôlei de praia

Nesta edição, a primeira na América Latina, o público poderá acompanhar as disputas de casa ou no local. Para ir nas arenas, os ingressos serão gratuitos, assim como a transmissão na XPlay TV, no YouTube, Assim, as Surdolimpíadas vem com força para deixar um legado não somente para os atletas que participarem, mas também para a população surda no geral e na cidade sede.

