Surdolimpíadas: 15 atletas do DF participam do evento

Por Andrés Ruiz

Agência de Notícias do CEUB/Jornal de Brasília

Com o início da 24° edição das Surdolimpíadas de Verão, que começou no domingo (1°), em Caxias do Sul (RS), o presidente da Federação Brasiliense Desportiva dos Surdos (FBDS), Gladison Fernando da Rosa Rocha, destacou a importância do evento para o DF e deixou sua torcida para os surdoatletas da região “Temos muito orgulho por mostrar a todos o potencial dos nossos surdoatletas brasilienses”.

Ao todo, a capital federal contará com 15 atletas, das mais diversas modalidades, para defender a seleção nacional. O presidente da FBDS explicou como funciona a convocação: “Pode ser feita através dos olheiros da comissão técnica da seleção (no caso das modalidades coletivas) ou pelo ranking/tempo cronometrado (no caso das modalidades individuais)”. Ele ainda mencionou que, dessa vez, as passagens aéreas também estão sendo fornecidas pela Confederação Brasileira de Desportos de Surdos (CBDS).

CONFIRA A LISTA DOS SURDOATLETAS DO DF CONVOCADOS:

ATLETISMO MASCULINO – FBDS – SURDOATLETA – HIGOR CALDEIRA RIBEIRO

ATLETISMO MASCULINO – FBDS – SURDOATLETA – LUCAS NUNES MENDES

FUTEBOL MASCULINO – FBDS – SURDOATLETA – MARCOS FLAVIO MARQUES DA SILVA

FUTEBOL FEMININO – FBDS – SURDOATLETA – LUANA DE JESUS

FUTEBOL FEMININO – FBDS – SURDOATLETA – MARIANA DOS SANTOS FERREIRA

FUTEBOL FEMININO – FBDS – SURDOATLETA – SUZANA ALVES DE SOUZA

HANDEBOL MASCULINO – FBDS – SURDOATLETA – ANDRÉ CARLOS ALVES DE OLIVEIRA

HANDEBOL MASCULINO – FBDS – SURDOATLETA – JUSELIO MATTOS DO AMARAL

HANDEBOL MASCULINO – FBDS – SURDOATLETA – ESDRAS COUTINHO CUSTODIO DA SILVA

HANDEBOL MASCULINO – FBDS – SURDOATLETA – RODRIGO FAVA DE BITENCOURT

HANDEBOL FEMININO – FBDS – SURDOATLETA – DEBORAH DIAS DE SOUZA

HANDEBOL FEMININO – FBDS – SURDOATLETA – SAMANTHA SARAIVA SANTOS

KARATÊ MASCULINO – FBDS – SURDOATLETA – JHONATAN DOS SANTOS DE OLIVEIRA

KARATÊ FEMININO – FBDS – SURDOATLETA – ISABELLA VIEIRA DA SILVA BAHIA

VÔLEI FEMININO – FBDS – SURDOATLETA – DYONA SILVA VILELA

DF É REFERÊNCIA NO DESPORTO SURDO NACIONAL

No ranking geral entre entidades federativas, a FBDS consta como a 1° colocada no site oficial da CBDS. Para Gladison, essa colocação reflete um bom trabalho realizado ao longo dos anos pela federação. “A FBDS só tem 15 anos de fundação e já está em primeiro lugar do ranking, graças ao esforço das equipes de todas as gestões, que sempre mantiveram o apoio aos surdoatletas, bem como participar em vários eventos de quase todas as modalidades, representando o DF e trazendo muitas vitórias”.

INCENTIVO EM MEIO ÀS DIFICULDADES

Em busca de incentivar os atletas que competirão nas surdolimpíadas de 2022, a FBDS conta o apoio da Secretaria de Esporte e Lazer do DF, através dos programas Bolsa Atleta e Compete Brasília. Com eles, os surdoatletas conseguem realizar treinamentos e participações em eventos nacionais, que servem de preparação para os eventos de maior porte, como as Surdolimpíadas de verão.

Além disso, a federação também conta com a colaboração de profissionais voluntários, como professores de Educação Física, Fisioterapeuta e Nutricionista, que ajudam durante a preparação que antecipa as competições. Dentre todas as adversidades, Gladison destacou o “espaço para treinamentos” como a maior delas.

Embora receba os apoios citados, a FBDS também conta com enorme dificuldade em promover o maior alcance do esporte entre surdos no DF. “No momento, sem apoio financeiro, a FBDS divulga sempre nas redes sociais e nos sites”, disse Gladison.

PROJETOS DE INCLUSÃO SOCIAL

Diante da falta de incentivo financeiro, outras vias acabam por ser utilizadas para gerar visibilidade ao surdodesporto no DF. Em nome da federação, eventos são realizados, tais como congressos e palestras para chamar a atenção da população local.

“A FBDS está empenhada em buscar os novos surdoatletas, principalmente os mais jovens, para nos representar com resultados positivos, oferecendo oportunidade de ampliar o conhecimento, ter experiência novas, melhorar a autoestima e viver em inclusão social”, completou o presidente.

Para finalizar, Gladison deixou ainda seu apoio a todos os atletas do DF e das demais federações que irão competir a surdolimpíada, e torce para que todos voltem com medalhas no peito e uma ótima experiência vivida.

Foto: Agência Brasília

Supervisão de Luiz Claudio Ferreira