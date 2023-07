Suécia fecha segunda rodada do Grupo G com goleada sobre a Itália

Dos cinco gols marcados por Ilestedt (2), Rolfo, Blackstenius e Blomqvist, três foram por cobrança de escanteio

A Suécia fez um passeio na partida deste sábado (29) e venceu de goleada por 5 a 0 a seleção da Itália. A vitória garante o favoritismo às suecas e a classificação para as oitavas de fina na Copa do Mundo Feminina de 2023.

A partida realizada no Estádio Regional de Wellington, na Nova Zelândia, deixou a seleção sueca em situação confortável para a próxima fase, com boa vantagem no saldo de gols. Dos cinco gols marcados por Ilestedt (2), Rolfo, Blackstenius e Blomqvist, três foram por cobrança de escanteio.

A Suécia segue isolada na liderança do Grupo G com seis pontos. A seleção é a terceira no ranking da Fifa. Ficou em terceiro lugar em 2019 e foi finalista em 2003.

Mesmo com a derrota, a Itália fica com a segunda posição no grupo, com três pontos e precisará reforçar o desempenho da equipe para vencer a África do Sul para garantir a classificação.

O time feminino tem menos tradição que a temida “Squadra Azzurra” na disputa masculina da Copa do Mundo, mas vem registrando uma escalada favorável. Esta foi a primeira vez na história do torneio mundial que as italianas tomaram quatro gols numa única partida.