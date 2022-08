Sport goleia o CSA e se reabilita na Série B

O jogo já estava 2×0 para o Sport e a situação do CSA ficou ainda pior quando Lourenço acertou um pisão em Sander e foi expulso no 1º tempo

O Sport se recuperou da derrota para o Ituano com goleada por 4 a 0 frente ao CSA na tarde deste sábado, na Arena Pernambuco, pela 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Vagner Love passou em branco, mas o clube rubro-negro teve uma das melhores atuações na competição.

Com o resultado, o Sport chegou aos 34 pontos, mas ainda segue longe da briga pelo G-4. O CSA, por outro lado, acabou na zona de rebaixamento, com apenas 23, em situação delicada na competição.

A chegada de Vagner Love deu um outro ânimo ao time do Sport e para a sua torcida, que compareceu em bom número na Arena Pernambuco. O time foi arrasador no primeiro tempo. Com a marcação do CSA concentrada em parar o artilheiro, os demais jogadores da equipe rubro-negra tiveram mais liberdade e aproveitaram.

Aos 24 minutos, Sander aproveitou que Jean não vem com ritmo de jogo ideal, já que não vinha sendo titular, para arriscar de fora da área, após rebote de Jonathan, para fazer 1 a 0. Logo depois, aos 28, Giovanni acertou forte chute de fora da área, no ângulo, para ampliar.

A situação do CSA ficou ainda pior aos 34 minutos, quando Lourenço acertou um pisão em Sander e foi expulso. Com um a mais, o Sport teve ainda mais espaço e fez o terceiro aos 48. Após linda troca de passes, Giovanni deu uma cavadinha para Kayke pegar de primeira e fazer 3 a 0.

O CSA voltou para o segundo tempo mais estabilizado e conseguiu fazer 45 minutos regulares. No entanto, não teve condições de reverter o resultado. Do outro lado, com a vitória assegurada, o Sport jogou sem pressão e continuou criando boas oportunidades

Com o jogo controlado, o Sport decretou o triunfo aos 45 minutos, quando Luciano Juba exigiu grande defesa de Jean. Na sobra, Wanderson rolou para o próprio Juba marcar.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na próxima rodada, o Sport enfrenta o Tombense na quinta-feira, às 21h30, no estádio Soares de Azevedo, em Muriaé (MG). No mesmo dia, às 20h, o CSA recebe o Vasco, no Rei Pelé, em Maceió (AL).

Ficha técnica

SPORT 4 X 0 CSA

Sport: Saulo; Ewerthon, Fábio Alemão, Sabino (Chico) e Sander; Fabinho (Blás Cáceres), Pedro Naressi e Giovanni (Wanderson); Kayke (Gustavo Coutinho), Luciano Juba e Vagner Love (Vanegas). Técnico: Claudinei Oliveira.

Gols: Sander (24′ 1T), Giovanni (28′ 2T), Kayke (48′ 1T) e Luciano Juba (45′ 2T)

Cartão amarelo: Kayke

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CSA: Jean; Jonathan (Igor), Werley, Douglas Nascimento (Ferreira), Lucão e Diego Renan; Giva Santos, Lourenço e Gabriel (Rogério); Lucas Barcelos (John Mercado) e Elton (Rodrigo Rodrigues). Técnico: Roberto Fernandes.

Cartões amarelos: Elton e Lucas Barcelos

Cartão vermelho: Lourenço

Árbitro: José Mendonça da Silva Junior (PR).

Renda: R$ 942.480,00.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Público: 30.445 torcedores.

Local: Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE).

Estadão Conteúdo

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE