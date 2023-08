‘Só a gente pode tirar o Santos dessa situação’, avalia Nonato; Aguirre é liberado no BID

É o caso do meia Nonato, que foi apresentado nesta quinta-feira e demonstra estar à disposição de Diego Aguirre para ajudar

Incomodado com a situação delicada que está passando no Campeonato Brasileiro, o Santos foi ao mercado. E quem chega agora na Vila Belmiro sabe bem da responsabilidade que tem para tirar a equipe da zona de queda. É o caso do meia Nonato, que foi apresentado nesta quinta-feira e demonstra estar à disposição de Diego Aguirre para ajudar no momento de reação do clube.

Com Nonato, o Santos chegou a cinco reforços na última janela de transferências: o zagueiro João Basso, o lateral Dodô, o volante Jean Lucas e o atacante Julio Furch. Diego Aguirre também chegou para o lugar de Paulo Turra, demitido no último domingo, enquanto Alexandre Gallo foi anunciado para a vaga de Paulo Roberto Falcão como coordenador técnico.

“Ocorreram mudanças que a gente não esperava”, disse o meia, que foi contratado quando o Santos ainda era comandado por Turra. “Com essas mudanças, entrada e saída de pessoas, o grupo, que está se formando cada vez mais unido, teve de se fechar ainda mais. Já tivemos conversas internas e sabemos que só a gente pode tirar o Santos dessa situação, com a ajuda do nosso torcedor. O grupo se fechou e está focado neste único objetivo “

Apesar de chegar como uma das esperanças da torcida para ajudar o time a se recompor no Brasileirão, Nonato, que pertence ao Ludogorets e fica por empréstimo até julho de 2024, não teve muita participação nas campanhas de título da equipe na Bulgária Mas, isso não o deixa afetar. Por mais que tenha apenas 25 anos, o meia olha para seu currículo com passagens por Internacional e Fluminense e se vê com experiência suficiente para ajudar na recuperação santista.

“No Ludogorets, a gente acabou passando por mudanças na última temporada para cá. Felizmente, conseguiu conquistar todos os títulos que disputamos. Acabei não iniciando nesses primeiros jogos como titular, mas isso me motivou a aceitar o convite do Santos de participar desse projeto”, explicou o reforço, revelando como pensa e chega.

“Com muito mais maturidade nos momentos difíceis. Você está sempre ajudando o companheiro do seu lado. Não é só jogar, mas ajudar os outros também”, observou Nonato. “Na minha cabeça, é tudo um processo que tive de passar. Não foi fácil. Hoje vejo o quanto cresci, o quanto amadureci como jogador de dois, três anos para cá. Quero escrever uma história bonita aqui no Santos “

REENCONTRO COM DIEGO AGUIRRE

Assim como Nonato, Diego Aguirre também apareceu no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF e já pode comandar o Santos em seu próximo compromisso, domingo, contra o Fortaleza, fora de casa, pela 19ª rodada do Brasileirão.

Na Vila Belmiro, o técnico reencontra Nonato, com quem trabalhou no Inter em 2021. Na ocasião, Aguirre não utilizou muito seu atleta. Mas o meia considera isso como águas passadas. Para ele, a imaturidade pode justificar a relação entre os dois no passado e o que importa é que hoje está à disposição do comandante uruguaio.

“No Inter isso aconteceu há dois anos e meio. Eu tinha recém começado a jogar no profissional. São épocas diferentes, são estágios de amadurecimento diferentes”, analisou Nonato. “Hoje eu me sinto um jogador muito mais amadurecido, muito mais experiente. Acredito que o que aconteceu no passado, fica no passado. Estamos juntos no mesmo propósito.”

MARCELO FERNANDES DE VOLTA

Além dos reforços dentro e fora dos gramados, o torcedor santista teve um reencontro com outro personagem bastante conhecido: Marcelo Fernandes está de volta. Campeão paulista em 2015 como técnico interino, o treinador volta à Vila Belmiro como integrante fixo da comissão técnica após demissão em julho do ano passado.