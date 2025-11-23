Série B termina com acesso dramático do Remo; veja quem subiu e quem caiu

BRUNO MADRID

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Athletico, Chapecoense e Remo se juntaram ao campeão Coritiba e estão confirmados na elite do Brasileirão em 2026. O trio conseguiu terminar a Série B no G4 em uma rodada frenética e que contou com oito jogos ao mesmo tempo -todos decisivos.

O Athletico “bateu e voltou”, enquanto o Remo volta à Série A depois de 31 anos. A Chapecoense, por sua vez, jogará a 1ª divisão dez anos depois do trágico acidente aéreo na Colômbia, e o Coritiba tornou-se o maior campeão da segundona.

Quem ficou no quase foram Criciúma e Goiás, que desperdiçaram as chances de acesso. Os dois, que iniciaram a rodada no G4, tropeçaram fora de casa e foram ultrapassados.

Já na parte inferior da tabela, a Ferroviária deu adeus e tornou-se a última equipe rebaixada. O clube do interior paulista tropeçou diante do Operário-PR e se junta a Volta Redonda, Amazonas e Paysandu, que já haviam caído de maneira antecipada para a Série C.

A cronologia dos jogos

A tarde começou boa para Ferroviária e Goiás, que balançaram as redes sobre Operário-PR e Remo cedo.

Os paulistas saíram do rebaixamento, enquanto os goianos assumiram a vice-liderança. Quem não gostou foi o Athletic, que foi vazado pelo lanterna Paysandu e entrou no Z4.

Os dois líderes da tabela marcaram no final do 1º tempo de seus compromissos. O Coritiba, que já estava garantido na Série A, abriu o placar sobre o Amazonas para arrancar rumo ao título, e o Athletico, que precisava de um tropeço do rival para sonhar com o troféu, fez 1 a 0 no América-MG.

A Chapecoense desencantou e entrou no G4 pouco antes do intervalo do confronto diante do Atlético-GO. Pior para o Criciúma, que teve Felipinho expulso e não conseguiu superar o Cuiabá até o 2º tempo.

Ainda deu tempo de o Remo, com Pedro Rocha, diminuir o prejuízo antes do intervalo da partida contra o Goiás. O empate não colocou os paraenses entre os quatro primeiros, mas tirou o Goiás de lá — bom para Chapecoense e Criciúma.

No intervalo das oito partidas, o G4 era formado por Coritiba, Athletico, Chapecoense e Criciúma. Na luta contra o Z4, os paulistas Ferroviária e Botafogo-SP superavam o Athletic.

O 2º tempo dos oito duelos começou com gol do Cuiabá sobre o Criciúma, que mudou novamente o G4.

O Goiás, mesmo empatando, voltou à zona de classificação, deixando os catarinenses para trás.

O Remo fez o Mangueirão explodir com João Pedro, que completou cruzamento de Pedro Rocha e virou o jogo sobre o Goiás. O gol foi emblemático porque colocou os paraenses na 4ª posição e jogou os goianos para o 6º lugar.

A parte inferior da tabela voltou a mudar somente na parte final do 2º tempo — e com dois gols decisivos. O Botafogo-SP chegou a ficar dentro do Z4 quando o Athletic virou sobre o Paysandu, mas voltou a respirar segundos depois porque a Ferroviária cedeu o empate ao Operário e voltou para a 17ª colocação.

O Remo carimbou o acesso ao cravar 3 a 1 no Goiás. Sem o gol do Criciúma sobre o Cuiabá, o time do Pará garantiu o acesso após 31 anos em um Mangueirão apoteótico.

Como ficou a parte superior da tabela?

1 – Coritiba: 68 pontos

2 – Athletico: 65 pontos

3 – Chapecoense: 62 pontos (18 vitórias)

4 – Remo: 62 pontos (16 vitórias)

5 – Criciúma: 61 pontos (17 vitórias, saldo +14)

6 – Goiás: 61 pontos (17 vitórias, saldo +10)

7 – Novorizontino: 60 pontos