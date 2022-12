Sem Rodinei, Ribeiro é único remanescente de antes da ‘era de ouro’ do Flamengo

Agora Everton Ribeiro é o único dos jogadores relevantes que chegaram ao time carioca antes de 2019, quando a equipe passou a empilhar troféus

Bruno Braz e Alexandre Araújo

Rodinei deixou o Flamengo após seis anos. Anunciado neste domingo (11) como reforço do Olympiacos (GRE), o lateral é mais um dos contratados antes da “era de ouro” a deixar o clube. Agora Everton Ribeiro é o único dos jogadores relevantes que chegaram ao time carioca antes de 2019, quando a equipe passou a empilhar troféus.

Everton integrou o elenco do Brasil na Copa do Mundo do Qatar e desembarcou no Rio de Janeiro ontem (11). Mesmo longe, demonstrou que esteve ligado nas notícias sobre o Rubro-Negro. Ele deixou as “portas abertas” ao próximo treinador, que tudo indica ser o português Vitor Pereira, ex-Corinthians.

“A gente sempre acompanha, fica de olho nas notícias, tenta ver o que é verdade e o que não é. Já mandei meu obrigado ao Dorival. Todo mundo sabe o carinho e o bom trabalho que ele fez. Que dê tudo certo com o próximo treinador, que ele possa fazer um grande trabalho. Estamos esperando de portas abertas, porque temos o Mundial e todos os campeonatos pela frente. Esperamos ser campeões de novo neste ano [de 2023]”, afirmou o capitão rubro-negro.

Antes de Rodinei, em julho o volante Willian Arão já havia sido transferido ao Fenerbahce (TUR) após sete anos de Flamengo. Mais recentemente, o goleiro Diego Alves e o meia Diego Ribas se despediram do clube -o camisa 10 anunciou sua aposentadoria do futebol.

Diego Ribas estava no Flamengo desde 2016 e foi um dos primeiros reforços de grande impacto do clube no processo de recuperação e austeridade. Desde a despedida, ele passou a trabalhar como comentarista da TV Globo na Copa do Mundo e a fazer palestras pela empresa que criou sobre motivação e enfoque no esporte.

Já o goleiro foi contrato em julho de 2017, após defender o Valencia, da Espanha. À época, chegou para resolver uma posição que havia apresentado problemas nas temporadas anteriores, e logo se tornou titular. Após o adeus à Gávea, Diego Alves ainda tem futuro incerto e indicou que vai pensar os próximos passos com calma.

Considerado um dos principais jogadores do Flamengo, Everton Ribeiro está no clube desde junho de 2017 e é peça fundamental na era de conquistas rubro-negras. Suas boas atuações o levaram à Copa do Mundo e a entrar em campo na derrota da seleção brasileira por 1 a 0 para Camarões, na fase de grupos.

Rodinei assinou contrato com o Olympiacos até o fim de 2025 e viverá sua primeira experiência internacional da carreira.