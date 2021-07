Sem Antetokounmpo, Milwaukee Bucks bate Atlanta Hawks e abre 3 a 2 na série

Com bela atuação de Brook Lopez e Jrue Holiday, os Bucks não sentiram a falta de Antetokounmpo e chegaram a abrir 30 a 10 no primeiro quarto

Apesar de não contar com astro Giannis Antetokounmpo (contundido), o Milwaukee Bucks derrotou o Atlanta Hawks, por 123 a 112, nesta quinta-feira, em seu ginásio, e abriu 3 a 2 na série final da Conferencia do Oeste. Os times voltam a se enfrentar no sábado, em Atlanta, no sexto duelo. Se for necessário, o último jogo será na segunda-feira, em Milwaukee.

Com bela atuação de Brook Lopez e Jrue Holiday, os Bucks não sentiram a falta de Giannis Antetokounmpo e chegaram a abrir 30 a 10 no primeiro quarto. Os Hawks, mais uma vez sem Trae Young, ainda machucado, erraram demais e só foram encontrar ritmo de jogo no final dos 12 primeiros minutos, mas perderam por 36 a 22

No segundo quarto, os Hawks se encontraram em quadra, com a produção de John Collins. Com isso, a desvantagem foi sendo tirada aos poucos e o placar de 65 a 56 deixou a disputa completamente aberta para o segundo tempo.

O penúltimo quarto foi bastante equilibrado. Os Hawks diminuíram para seis pontos a diferença logo nos primeiros minutos, mas os Bucks, com um ritmo constante, não perderam a liderança no placar, muito pela b0ela atuação de Khris Middleton e Jrue Holiday. Desta forma, o placar ficou em 91 a 78.

Na busca pelo resultado, os Hawks viera para o último quarto abusando dos arremessos dos três pontos de Lou Williams e Bogdan Bogdanovic, mas também tiveram de enfrentar a mesma tática dos Bucks. Com a proximidade do final da partida, o nervosismo aumentou e os erros também. O destaque foi Pat Connaughton, que saiu do banco para ajudar demais os anfitriões.

Bogdanovic acertou duas cestas de três no final, mas Lopez, cestinha da partida, com 33 pontos, manteve os Bucks à frente até o fim e levou a decisão para a sexta partida.

Estadão Conteúdo