Seleção feminina perde para Canadá em segundo amistoso pós-Copa

A seleção brasileira de futebol feminino foi derrotada por 2 a 0 pelo Canadá, na noite desta terça-feira (31) no Wanderers Stadium, em Halifax (Canadá), em partida amistosa. Este foi o segundo compromisso do Brasil sob o comando do técnico Arthur Elias, após vitória sobre a mesma equipe canadense no último sábado (28).

Multicampeão à frente do Corinthians, com cinco títulos brasileiros, quatro da Libertadores, três paulistas, dois da Supercopa do Brasil e um da Copa do Brasil, Arthur armou a seleção brasileira com quatro novidades em comparação à partida anterior: Yasmim, Angelina, Bia Zaneratto e Gabi Nunes, que entraram, respectivamente, nos lugares de Tamires, Luana, Geyse e Cristiane.

Apesar de o Brasil ter mandado na primeira etapa da partida, o Canadá conseguiu ficar com a vitória final. A equipe da casa abriu o placar aos 24 minutos do segundo tempo, quando Huitema marcou de cabeça após cruzamento de Lawrence. O segundo saiu aos 43, com Rose, que recebeu lançamento longo para ficar livre para bater na saída da goleira Letícia. As informações são da Agência Brasil.