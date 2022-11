Seleção Feminina envia carta de apoio para o time masculino na busca pelo hexa no Catar

Mensagem apoiada pela Neoenergia valoriza a presença da mulher no esporte e traz incentivo à turma de Neymar e Cia

A Seleção Brasileira estreia nesta quinta-feira (24), na Copa do Mundo do Catar. E a turma de Neymar e Vini Jr ganhou um combustível extra na busca pela sexta estrela. As meninas do time feminino do Brasil enviaram uma carta de apoio aos atletas comandados pelo técnico Tite. A mensagem, apoiada pela Neoenergia, traz o olhar das mulheres sobre a importância de representar o país no maior torneio do mundo, além da experiência de quem precisa de energia para enfrentar os mesmos desafios dentro e fora de campo.

E 2022 tem sido um ano e tanto para a Seleção Brasileira Feminina de Futebol. Depois de celebrar a conquista do campeonato sul-americano, a equipe é protagonista da campanha da Neoenergia, primeira empresa a apoiar exclusivamente as seleções brasileiras femininas de futebol e a competição nacional de clubes. A ação reúne diversas etapas como lançamento de um vídeo, conteúdo em mídia social e em jornais de grande circulação nacional. A companhia está entre as líderes do setor de energia do país.

Entre suas passagens, a carta destaca que os jogadores brasileiros sabem que um troféu dessa relevância não vem só com a técnica ou com a lógica, mas que para levantá-lo é preciso de outro tipo de energia. “Sabe aquela gerada em cada ‘não’ que você leva? Em cada ‘o futebol não é para você’? É uma fonte de energia renovável que, por muito tempo, só as mulheres produziam. Mas que, mais do que nunca, deve ser compartilhada”, diz um trecho da carta.

“Transformamos todo esse sentimento em energia positiva. A campanha contou com a participação de várias mulheres, desde a criação até a finalização, sendo inspirada na força que elas têm no dia a dia e, sobretudo, no esporte. É algo que estimula e faz a diferença. Sabemos da importância desse apoio para valorizar ainda mais a presença feminina na busca pela igualdade em todos os campos”, afirma Lorenzo Perales, diretor de Marketing da Neoenergia.

O contrato entre a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e a Neoenergia vai até 2024. Até lá, a companhia seguirá apoiando em campeonatos importantes como o Campeonato Brasileiro Feminino Neoenergia, a Copa do Mundo Feminina 2023 e os Jogos Olímpicos de Paris 2024. Desde o início da parceria, em 2021, a Neoenergia acompanha as seleções brasileiras femininas, principal e de base, na reta final da preparação para os Jogos Olímpicos de Tóquio em 2021. O apoio atende cerca de 575 atletas e viabiliza as boas condições de treinamento e formação profissional de todas.

Além de ser enviada fisicamente aos jogadores, a carta aberta foi apresentada em filme para televisão. Também será publicada nas redes sociais da Neoenergia e em jornais de grande circulação nacional. Nas mídias sociais, a campanha vai incentivar a interação com o público que será estimulado a enviar mensagens e gravar vídeos com a leitura do texto. O conteúdo será transformado em novas peças digitais, destacadas nas redes sociais e canais proprietários da Neoenergia, e acompanhado pela hashtag #EnergiaFeminina.

Veja na íntegra o vídeo com a carta enviada pela Seleção Brasileira Feminina de Futebol.