Seleção feminina enfrenta Japão nas quartas de final do Campeonato Mundial

Uma das líderes da seleção feminina, a central Carol faz um grande Campeonato Mundial. A atacante tem o melhor bloqueio da competição, com 44 pontos do fundamento. Na primeira fase, o Brasil acabou superado pelo Japão por 3 sets a 1 no confronto que não contou com a central poupada com dores na coxa direita. Com Carol recuperada e em grande fase, a equipe do treinador José Roberto Guimarães enfrenta novamente o Japão às 15h desta terça-feira (11.10) pelas quartas de final do Campeonato Mundial, em Apeldoorn, na Holanda. O sportv 2 transmite ao vivo.

“Espero colocarmos em prática tudo que estudamos sobre o Japão. É uma equipe muito forte, que defende muito bem e nos leva ao limite da paciência. Temos que ter uma retomada de jogo muito rápida, com velocidade. Esse confronto é uma final, a partida mais importante do Mundial até o momento. Respeitamos o Japão, mas estamos confiantes na nossa evolução para fazer o nosso melhor e conseguir sair desse jogo com a vitória”, afirma Carol.

A atacante comentou sobre o seu bom momento no Mundial. “O voleibol é coletivo e precisamos das outras o tempo todo. Se estou bem nas estatísticas é graças ao time. Fico feliz de poder contribuir, mas o importante é o coletivo. O que estamos conquistando juntas é o mais importante”, garante Carol.

O treinador José Roberto Guimarães fez uma análise do adversário do Brasil nas quartas de final do Campeonato Mundial. “O Japão está atacando muito bem, com mais opções com as bolas de fundo. Elas têm três jogadoras habilidosas nas pontas. As centrais jogam com muita velocidade, a líbero se apresenta muito bem na defesa e no passe, a levantadora está perfeita na distribuição de bola. É um time muito difícil de ser batido pelo volume de jogo e as opções do elenco. Elas só perderam dois jogos e vamos precisar de muita concentração a partir de um bom saque. O nosso sistema defensivo precisa igualar o do Japão. A partida que vai exigir muito do nosso time”, analisa José Roberto Guimarães.

O Brasil disputa o Mundial feminino com as levantadoras Macris e Roberta, as opostas Kisy e Lorenne, as ponteiras Gabi, Rosamaria, Pri Daroit e Tainara, as centrais Carol, Carol Gattaz, Julia Kudiess e Lorena, as líberos Nyeme e Natinha.

Campeonato Mundial

1ª FASE

Grupo D – Arnhem, na Holanda

24.09 (SÁBADO) – Brasil 3 x 1 República Tcheca (25/20, 25/16, 22/25 e 25/18)

26.09 (SEGUNDA-FEIRA) – Brasil 3 x 0 Argentina (25/19, 25/13 e 25/21)

28.09 (QUARTA-FEIRA) – Brasil 3 x 0 Colômbia (25/14, 25/12 e 25/20)

30.09 (SEXTA-FEIRA) – Brasil 1 x 3 Japão (22/25, 19/25, 25/17 e 20/25)

01.10 (SÁBADO) – Brasil 3 x 1 China (23/25, 25/17, 25/22 e 25/22)



Grupo E – Roterdã, na Holanda

04.10 (TERÇA-FEIRA) – Brasil 3 x 2 Itália (25/20, 22/25, 22/25, 25/21 e 17/15)

06.10 (QUINTA-FEIRA) – Brasil 3 x 0 Porto Rico (25/11, 25/13 e 25/15)

07.10 (SEXTA-FEIRA) – Brasil 3 x 0 Holanda (25/19, 25/19 e 25/20)

08.10 (SÁBADO) – Brasil 3 x 1 Bélgica (26/28, 25/17, 25/11 e 25/16)

Quartas de final – Apeldoorn, na Holanda

11.10 (TERÇA-FEIRA) – Brasil x Japão, às 15h (Horário de Brasília) – sportv 2