Seleção da Copinha tem promessas dos finalistas Palmeiras e América-MG

Palmeiras e América-MG fazem a final da Copinha, nesta quarta-feira, às 15h30, no Canindé, com destaques individuais dos dois lados do confronto. Das 128 equipes que participaram da Copa São Paulo, foram muitos os garotos que mostraram bom futebol e atraíram os holofotes na principal competição de base do futebol brasileiro. O Estadão separou 11 dos vários atletas que se destacaram na Copinha e montou a seleção da edição 2023.

Os ingressos para a decisão da Copinha podem ser comprados através do site da Federação Paulista de Futebol (ingressosfpf soudaliga.com.br). As entradas para a arquibancada custam R$ 50 (R$ 25 a meia) e os bilhetes para a numerada coberta podem ser adquiridas por R$ 120 (R$ 60 a meia).

Goleiro

Cássio (América-MG)

O América-MG venceu o Santos por 3 a 0 em plena Vila Belmiro na semifinal, mas a defesa também fez a sua parte. O goleiro Cássio fez três ótimas defesas e garantiu a vaga na decisão. O time mineiro sofreu apenas três gols em oito jogos.

Zagueiros

Henri (Palmeiras)

O zagueiro Henri é o capitão e um dos pilares defensivos do Palmeiras na Copinha. “Como defensor, a gente está dentro de campo para defender nossa meta, correndo o menor risco possível. A gente chega a uma final com os dois times que menos sofreram gols na competição. É o nosso objetivo, quem toma menos gols, sai vitorioso”, disse o defensor.

Júlio (América-MG)

O América-MG fez 22 gols em oito partidas na Copinha, mas a equipe também emplacou dois atletas da defesa na seleção da competição. O zagueiro Júlio se mostrou seguro em campo e ajudou a equipe a sofrer poucos gols.

Laterais

João Vítor (União Suzano)

Se o União Suzano não tem motivos para comemorar ao terminar a Copinha na lanterna do Grupo 15, o time teve um destaque individual. O lateral-direito João Vítor, de 17 anos, chamou a atenção do Bahia, que passou a receber grandes investimentos do Grupo City. O jogador será reforço do time baiano, segundo o site Bahia Notícias.

Riquelme (Fortaleza)

A evolução que o Fortaleza tem passado nos últimos anos a nível profissional também tem sido vista nas divisões de base. Dentre os nomes de destaque do time que avançou até as quartas de final está o lateral-esquerdo Riquelme, que fez um golaço de falta diante do Remo e deu assistência precisa diante do Santos.

Meio-campo

Fábio (Sport)

Ao lado do capitão e zagueiro Marcelo Ajul, o Sport teve o volante Fábio como um dos principais nomes da campanha. O jogador fez o gol de empate na classificação sobre o Corinthians na fase 16 avos de final e mostrou que tem categoria para ajudar a equipe principal ao longo de 2023.

Ivonei (Santos)

O Santos chegou até as semifinais e um dos jogadores que voltou a chamar atenção foi Ivonei. Foram quatro gols e duas assistências em oito partidas. O meio-campista ainda anotou um golaço ao chutar do campo de defesa diante do Bahia.

David Kauã (Palmeiras)

Não faltam nomes para elogiar na equipe do Palmeiras finalista. O atual campeão está desfalcado de Endrick, Giovanni e Luís Guilherme, mas a base do clube segue muito bem estruturada. Com um gol e quatro assistências, David Kauã é um dos vários do time que tem se destacado na Copinha.

Ataque

Adyson (América-MG)

Renato Marques, Luan Campos e Adyson foram alguns dos garotos que mais encantaram o torcedor do América-MG nesta Copa São Paulo. O trio poderia facilmente entrar na seleção da competição Mas coube a Adyson a vaga entre os onze jogadores. O garoto já havia disputado a Copinha de 2022 e voltou ainda melhor, sendo peça fundamental do time finalista.

Pedrinho (Goiás)

Apesar de o Goiás não ter chegado à final, Pedrinho é um dos candidatos a principal jogador do torneio. Os cinco gols em sete jogos mostraram que o garoto tem talento e faro de gol. O menino, que fez 14 jogos como reserva no Brasileirão do ano passado, mostrou que pode ganhar ainda mais minutos no time principal esse ano.

Kevin (Palmeiras)

O artilheiro da Copinha é o seu companheiro Ruan Ribeiro, com oito gols, mas Kevin mostrou que é um dos grandes nomes do Palmeiras. O garoto habilidoso mostrou futebol de gente grande: foram dez participações em gols (cinco gols e cinco assistências) em sete partidas.