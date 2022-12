Seleção brasileira é a única da Copa do Mundo que não tomou gol

Mais do que não tomar gol, o time verde e amarelo não viu Alisson nem fazer uma defesa. A seleção venceu a Suíça por 1 a 0 e a Sérvia por 2 a 0

Gabriel Carneiro, Igor Siqueira, Danilo Lavieri e Pedro Lopes

Doha, Qatar

A seleção brasileira é a única entre todas as participantes da Copa do Mundo que não tomou gol. A equipe de Tite ficou sozinha nessa condição, nesta quinta-feira (1º), com o gol de Canadá contra Marrocos, no jogo que terminou 2 a 1 no primeiro tempo pela última rodada do grupo F.

Mais do que não tomar gol, o time verde e amarelo não viu Alisson nem fazer uma defesa. A seleção venceu a Suíça por 1 a 0 e a Sérvia por 2 a 0 sem que seu goleiro precisasse segurar uma finalização.

O Brasil ainda vai jogar nesta sexta-feira (2) contra Camarões para encerrar a participação na fase de grupos da Copa do Mundo. Com o time reserva, Ederson que vai ser o responsável por defender as traves dessa vez, com a linha de zaga formada por Daniel Alves, Militão, Bremer e Alex Telles.

Holanda, Estados Unidos e Tunísia são as seleções que já terminaram a participação na primeira fase e só sofreram um gol. Croácia, Espanha e Suíça também só foram vazados uma vez, mas ainda têm jogos.