Jogo contra o Brasil “vai ser uma final”, diz técnico de Camarões

Só a vitória interessa aos camaroneses, que ainda por cima precisam torcer para que a Suíça não vença a Sérvia no outro jogo da chave

O técnico da seleção de Camarões, Rigobert Song, chamou de “final” a partida que sua seleção fará nesta sexta-feira contra o Brasil, pela terceira e última rodada do Grupo G da Copa do Mundo do Catar, no estádio Lusail, em Doha.

Só a vitória interessa aos camaroneses, que ainda por cima precisam torcer para que a Suíça não vença a Sérvia no outro jogo da chave. “Amanhã temos uma partida importante. Acho que é o jogo mais esperado”.

“Nós nos preparamos no estado de espírito certo, na esperança de superar a primeira fase”, acrescentou.

O Brasil de Tite, já classificado após duas vitórias, vai entrar em campo com uma equipe majoritariamente reserva, mas Song garantiu que está focado apenas em seu time.

“Eu não quero saber do que eles vão fazer. O importante é como nós vamos nos comportar em campo. Amanhã é uma final. Será um jogo muito importante. Vamos fazer de tudo para que possamos conquistar os 3 pontos. E depois vemos o que vai acontecer”.

Song foi perguntado sobre como foi a experiência de enfrentar o Brasil na Copa do Mundo dos Estados Unidos, em 1994, quando sua seleção foi derrotada pelos futuros tetracampeões por 3 a 0 e ele acabou sendo expulso por dar um carrinho em Bebeto.

“Eu tinha 17 anos e aquele jogo foi contra uma das melhores equipes do mundo. Fiz o que podia e me impus e não sabia que havia certas regras que deveriam ser respeitadas”, brincou.

“Mas isso permitiu que eu ganhasse maturidade. Hoje a mensagem que transmito aos jogadores é de se concentrarem mais para não colocar tudo a perder”.

Quem também participou da coletiva de imprensa, ao lado de Song, foi o meio-campo André-Frank Zambo Anguissa, de 27 anos.

“É um tipo de jogo para o qual fizemos nosso trabalho. Vai ser um trabalho super difícil, mas empolgante. Vamos dar o melhor de nós para conseguirmos uma vitoria. Sei que não vai ser fácil, mas vamos dar o máximo”, garantiu o jogador, que considerou inútil pensar na outra partida, que ocorre no mesmo horário, entre suíços e sérvios.

