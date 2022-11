Seleção Brasileira de Saltos Ornamentais presente no Campeonato Mundial Júnior de Saltos – FINA 2022

A comissão técnica, que acompanhará o time júnior, será composta pelo técnico olímpico Ricardo Moreira e pelo ex-atleta olímpico Hugo Parisi

Entre os dias 27 de novembro e 04 de dezembro, os atletas da Seleção Brasileira de Saltos Ornamentais – Saltos Brasil, da categoria júnior, participam do Campeonato Mundial Júnior de Saltos – FINA 2022, que acontecerá no Canadá.

O time convocado, e que participará da competição, será composto por Caio Santos Dalmaso, Diogo Adriano Dias Almeida Silva (3º colocado no campeonato mundial passado), Kayllane Avelino Gadelha Reis, Rafael Fogaça de Araújo, Rafael Silva Max de Almeida, Heloá Almeida Camelo e Gabriel Perdigão de Barros Vieira.

Considerada a principal competição internacional do calendário 2022 para a categoria júnior, para o chefe de equipe da seleção, Hugo Parisi, participar do evento esportivo tem um peso significativo. “Essa é a principal competição para a categoria júnior ( 14 a 18 anos). Todo os países estarão com seus melhores atletas e esses serão os futuros medalhistas olímpicos! Estar lá é um passo muito importante na carreira do atleta”, explica.

A comissão técnica, que acompanhará o time júnior, será composta pelo técnico olímpico Ricardo Moreira e pelo ex-atleta olímpico Hugo Parisi, como chefe de equipe da Seleção Brasileira.

Entre os dias 24 e 26 de novembro, a seleção realizará treinos de preparação e já entre 28 de novembro e 04 de dezembro participam das provas.

