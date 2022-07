Sebastian Vettel deixará a Fórmula 1 ao término da temporada

Campeão mundial em 2010, 2011, 2012 e 2013 quando esteve na Red Bull, Vettel soma 53 vitórias em Grandes Prêmios

Quinze anos após sua estreia na principal categoria do automobilismo, o tetracampeão mundial Sebastian Vettel encerrará sua carreira na F1 no final desta temporada, anunciou o piloto nesta quinta-feira(28).

Vettel, de 35 anos, atualmente pilota pela equipe Aston Martin.

“A decisão de deixar a F1 no final do ano foi difícil de tomar e pensei muito sobre isso. No final do ano, quero tirar um tempo para refletir sobre o que quero fazer a seguir”, anunciou Vettel, citado em um comunicado de sua equipe antes do GP da Hungria neste fim de semana.

“Como pai, quero passar mais tempo com minha família. Não se trata de dizer adeus hoje, mas sim de agradecer a todos, começando pelos fãs, sem os quais a F1 não poderia existir”, acrescentou.

Campeão mundial em 2010, 2011, 2012 e 2013 quando esteve na Red Bull, Vettel soma 53 vitórias em Grandes Prêmios até o momento, sendo superado apenas pelo britânico Lewis Hamilton (103 vitórias) e por seu compatriota Michael Schumacher (91).

