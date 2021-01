“Se me perguntarem se Neymar e Mbappé me interessam eu também digo que sim”, diz Koeman

PUBLICIDADE

O técnico do Barcelona, Ronald Koeman, se referiu ao suposto interesse do PSG por Messi nesta quarta-feira, e confirmou que gostaria de contar com ele além de citar astros do PSG.

“Se me perguntarem se tenho interesse em Neymar e Mbappé, digo que sim. É a mesma coisa”, respondeu o holandês quando questionado sobre a declaração do diretor esportivo do PSG, o brasileiro Leonardo, sobre Messi, cujo contrato se encerra em junho.

“Os grandes jogadores como Messi estarão sempre na lista do PSG. Agora, obviamente, não é hora de falar sobre isso ou sonhar com isso, mas estamos sentados à mesa daqueles que acompanham esta questão de perto”, disse Leonardo em uma entrevista ao France Football.

“Não sei o que pode acontecer no futuro, não posso comentar sobre eles, e o que temos que fazer é tentar ter o melhor time possível”, disse Koeman na coletiva de imprensa antes do jogo da Copa do Rei contra o modesto Cornellá, da terceira divisão (2ª B), marcado para esta quinta-feira.

Ronald Koeman não poderá contar com seu capitão, Lionel Messi, suspenso por dois jogos depois de ter sido expulso no domingo na final da Supercopa da Espanha perdida para o Athletic Bilbao na prorrogação por 3 a 2, embora o Barça tenha recorrido da sanção.

“O clube não concorda, veremos se há coisas que possam ser defendidas e esperamos que sua sanção seja reduzida”, disse o treinador, que falou com otimismo sobre o astro argentino.

“Ele treinou com muito entusiasmo e não vi nada de estranho nele, todos ficaram tristes com o resultado da Supercopa, mas vamos em frente”, acrescentou o técnico do Barça.

Messi também já teria superado o desconforto físico que o deixou em dúvida até o último minuto para a final da Supercopa.

“Ele treinou sem problemas esta manhã, o que significa que se recuperou bem do último jogo e está bem para quando voltar a jogar depois da suspensão”, disse Koeman.

Por outro lado, na quinta-feira, o técnico não poderá contar com Sergiño Dest, que “tem um dores musculares na coxa direita”, segundo o clube.

“Ele não vai pode jogar amanhã, não sei se chega ao final da semana, acho que não, mas vamos esperar”, disse Koeman.

Agence France-Presse