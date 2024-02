São Paulo vence com brilho de James na reestreia e golaço de Ferreira

O Tricolor abriu o placar com golaço de Ferreira em tabela com Lucas. O atacante passou pela marcação, tocou para o camisa 7

EDER TRASKINI

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

O São Paulo venceu a Inter de Limeira por 3 a 0 na noite desta quarta-feira (28), na Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília (DF), em jogo atrasado da quinta rodada do Paulistão. James Rodríguez reestreou pelo clube com gol e assistência.

O Tricolor abriu o placar com golaço de Ferreira em tabela com Lucas. O atacante passou pela marcação, tocou para o camisa 7 e recebeu de volta para driblar o goleiro e marcar.

Luciano ampliou o placar já perto do fim após passe de James Rodríguez. O colombiano reestreou entrando na segunda etapa, pegou a bola após um pivô bem feito por Calleri, girou e deixou de lado com Luciano. O camisa 10 tirou a marcação e bateu rasteiro de fora da área.

Ainda deu tempo de James marcar o dele no último minuto. Luciano fez fila na defesa e bateu para o gol, mas Max Walef defendeu. James apareceu dentro da pequena área para marcar o seu de cabeça.

O resultado evitou a eliminação antecipada do rival Corinthians. Em caso de vitória, a Inter de Limeira chegaria a 17 pontos no grupo C contra 10 do Timão restando apenas dois jogos. Agora, se manteve com 14.

Com a vitória, o São Paulo tomou a liderança do grupo D com 18 pontos, mesma pontuação do Novorizontino, mas levando vantagem no saldo de gols. Já a Inter de Limeira parou nos 14 pontos, mesma pontuação do Mirassol.

O Tricolor volta a campo no domingo (3), às 20h, para o clássico contra o Palmeiras no MorumBis. Já a Inter recebe o Ituano no sábado, também às 20h.

O JOGO

O time de Thiago Carpini teve apenas pela terceira vez o atacante Lucas como titular e foram necessários poucos minutos para mostrar como o São Paulo sente falta de seu camisa 7. Atuando onde ele mais gosta, pelo centro atrás de Calleri, Lucas foi participativo e ajudou a criar boas chances.

Em uma delas, colocou Ferreira na cara do gol em tabela na entrada da área e viu o companheiro desencantar e marcar seu primeiro gol com a camisa do São Paulo. Reforço para esta temporada, Ferreira vinha se cobrando muito pelo primeiro gol e quase fez o segundo no início do segundo tempo.

Com Lucas em seu melhor e Ferreira inspirado, o São Paulo foi melhor durante a maior parte do duelo. Mais do que chances claras, o Tricolor conseguiu criar tramas de passes que, por vezes, não chegaram a serem finalizadas como deveriam. Os dois melhores em campo saíram para darem lugar à reestreia de James Rodríguez e ao esquema tático alterado para comportar isso.

Carpini colocou Calleri e Luciano como dupla de ataque, deixou James mais livre para flutuar por trás dos dois e fez um tripé por trás com Pablo Maia centralizado, Alisson pela direita e Michel Araujo pela esquerda. Com a proximidade entre o trio de ataque, saiu o segundo gol: Calleri escorou, James ficou com a bola, girou e tocou para Luciano, que limpou a marcação e bateu para vencer Max Walef. Ainda deu tempo de James marcar o dele ao conferir para as redes jogadaça de Luciano.

LANCES IMPORTANTES

Lucas! O camisa 7 começou a partida com tudo e criou diversas chances. Em uma delas, arriscou da entrada da área e a bola passou com perigo sobre o gol de Max Walef.

Rafael! Aos 27 do primeiro tempo, o goleiro são-paulino fez a primeira boa intervenção em chute forte de fora da área do atacante Quirino.

Perdeu, Rato! Diego Jussani entregou um presente para o atacante ao tentar virar o jogo. Rato cortou o passe e dominou sozinho dentro da área, a bola subiu e o atacante soltou a bomba de direita antes dela cair no chão, mas ela passou raspando a trave de Max Walef.

1×0. Golaço! Ferreira pegou a bola pela direita, encarou a marcação, trouxe para dentro e deu passe forte para Lucas, colocado perto da meia-lua. De primeira, Lucas devolveu para Ferreirinha na ultrapassagem e deixou o atacante na cara de Max Walef. Ele ainda driblou o goleiro e mandou para as redes.

Quase outro! Ferreira escapou pela esquerda, vai ao fundo e cruza rasteiro para Calleri. O centroavante deu um bonito toque de letra, mas Max Walef defendeu.

Max Walef! Ferreira quase marcou mais um. O atacante fez fila na marcação pela esquerda, passou pelos defensores e ficou em condições de finalizar, mas o goleiro da Inter evitou o segundo gol.

2×0. Calleri fez o pivô perfeito e deixou a bola com James Rodríguez. O colombiano girou com ela nos pés e deixou de lado para Luciano. O camisa 10 tirou a marcação e bateu rasteiro de fora da área para vencer Max Walef.

3×0. Luciano faz fila na defesa da Inter, invade a área e finaliza para a defesa de Max Walef, mas na sobra James Rodríguez aparece dentro da pequena área e escora de cabeça para o gol.

Ficha Técnica