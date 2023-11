São Paulo vence a primeira fora, complica o Bahia e ajuda Vasco e Santos contra rebaixamento

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – O São Paulo venceu o Bahia por 1 a 0, nesta quarta-feira (29), na Fonte Nova, em jogo válido pela 36ª rodada do Brasileirão.

O gol foi marcado por Caio Paulista aos 52 minutos do segundo tempo. Foi a primeira vitória do São Paulo fora de casa no Brasileirão.

O São Paulo teve mais controle da partida, mas vinha parando em Marcos Felipe até o fim da partida. O goleiro rival já tinha feito defesas importantes em chutes de Michel Araujo, Alisson e Luciano.

Com o resultado, o São Paulo foi a 50 pontos e eliminou qualquer chance de rebaixamento. Já o Bahia parou nos 41 e ficou dentro do Z-4.

O resultado ajudou o rival Santos e também o Vasco na briga contra o descenso. Os cariocas têm 42 pontos e estavam entrando na zona com o empate do Bahia com o Tricolor; o Peixe tem 43.

O São Paulo volta a campo neste sábado, às 21h, quando visita o Atlético-MG no Mineirão. O Bahia também vai até Minas Gerais, onde enfrenta o América-MG, no Independência, no domingo, às 16h.

VITÓRIA FORA

O time de Dorival Jr conseguiu sua primeira vitória fora de casa na partida contra o Bahia. A equipe novamente dominava as ações de um duelo longe do Morumbi e ia saindo de campo sem os três pontos até que Caio Paulista conseguiu o gol nos acréscimos.

O Tricolor paulista teve ao menos três boas chances antes do gol sair, mas viu Marcos Felipe defender chutes de Michel Araujo, Alisson e Luciano. O Bahia, por outro lado, quase não assustou o goleiro Rafael, a exceção de um lance no fim da primeira etapa.

A primeira vitória fora de casa no Brasileirão veio na penúltima chance do time de Dorival no torneio. O São Paulo tem apenas mais um jogo como visitante: contra o Atlético-MG na próxima rodada.

LANCES IMPORTANTES

Macos Felipe! Aos 6, Michel Araujo tabela com Juan, recebe de calcanhar do atacante e finaliza de frente com o goleiro Marcos Felipe, que faz grande defesa com os pés.

Quase! Já nos acréscimos do primeiro tempo, o Bahia teve sua primeira chance. Biel chegou pela esquerda e encontrou a ultrapassagem de Cauly, que deu um toque cruzado por cima de Rafael, mas a bola cruzou a extensão do gol e saiu. Thaciano não chegou a tempo de completar para o gol.

Pra fora! Aos 19, Welington virou o jogo, Rato ajeitou par ao meio da área, Juan fez o pivô e Michel Araujo soltou a bomba da entrada da área, mas a bola saiu por cima.

Marcos Felipe! Aos 26, Welington começa mais um ataque, vai ao fundo e cruza com perigo.

Marcos Felipe cai para cortar a trajetória e afastar parcialmente. No rebote, Alisson fica com ela na entrada da área e finaliza para boa defesa do goleiro do Bahia.

Rafael! Aos 38, Lucas Mugni cobrou falta da direita do ataque do Bahia e mandou a bola fechada na primeira trave de Rafael, que defendeu bem em escanteio.

Marcos Felipe! Aos 51, o São Paulo saiu em contra-ataque. Luciano recebeu no meio e arriscou uma bomba de fora da área, mas Marcos Felipe voou para fazer boa defesa.

1×0. Aos 53, Caio Paulista costurou a defesa do Bahia e bateu no cantinho para vencer Marcos Felipe.

Ficha Técnica

Bahia 0 x 1 São Paulo

BAHIA

Marcos Felipe; Gilberto, Kanu, Victor Hugo e Luciano Juba (Camilo Cándido); Rezende, Acevedo e Yago Felipe (Everaldo); Cauly (Rafael Ratão), Thaciano (Lucas Mugni) e Biel (Ademir). Técnico: Rogério Ceni

SÃO PAULO

Rafael; Rafinha, Arboleda, Beraldo e Welington (Caio Paulista); Pablo Maia, Alisson, Wellington Rato (Nathan Mendes) e Michel Araujo (David); Lucas (Luciano) e Juan (Talles Costa). Técnico: Dorival Jr.

Estádio: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

Juiz: Bruno da Silva Machado (SC)

Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Thiaggo Americano Labes (SC)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Cartões amarelos: Yago Felipe, Ratão, Lucas Mugni e Kanu; Beraldo e Talles Costa

Gol: Caio Paulista (52min/2ºT)