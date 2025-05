São Paulo usa Luciano e base, vence Náutico em jogo com expulsões e avança

BRUNO MADRID

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

O São Paulo voltou a usar Luciano e o brilho de sua base de Cotia, superou o Náutico por 2 a 1 em um lotado Estádio dos Aflitos e garantiu sua classificação às oitavas de final da Copa do Brasil. O atacante, que havia marcado os dois gols do Tricolor no duelo de ida, abriu o placar, e o jovem Rodriguinho garantiu a vitória logo depois de sair do banco. Hélio Borges ainda descontou para os donos da casa.

Além da vaga, os paulistas também embolsaram R$ 3,6 milhões. O bônus faz parte da premiação dada pela CBF aos 16 sobreviventes no torneio. A próxima fase será disputada somente no final de julho.

O São Paulo volta a jogar neste sábado, contra o Mirassol, dentro do Morumbis – o duelo é válido pelo Campeonato Brasileiro. No mesmo dia, o Náutico recebe o ABC pela Série C.

COMO FOI O JOGO

O 1° tempo teve um gol, duas expulsões e muita chuva. Luciano abriu o placar cedo em escanteio cobrado por Oscar, e o São Paulo ficou com um a mais aos dez minutos, quando Marquinhos atingiu Cédric com as travas da chuteira e tomou vermelho. O problema para os visitantes é que Ferraresi devolveu na mesma moeda pouco tempo depois e também deixou o jogo mais cedo. O dilúvio nos Aflitos, que já havia marcado o pré-jogo, voltou a dar as caras nos minutos finais.

Na etapa final, Rodriguinho decidiu em meio às constantes faltas no castigado gramado do Náutico. Acionado por Luis Zubeldía, o meia de 21 anos não demorou para pegar rebote em chute de Ryan Francisco e cravar a vitória – Hélio Borges ainda balançou as redes para os mandantes.

NÁUTICO

Muriel, Arnaldo (Marcos Ytalo), Carlinhos, Rayan e Igor Fernandes; Auremir (Igor Pereira), Marco Antônio (Hélio Borges) e Patrick Allan (Thalissinho); Marquinhos, Bruno Mezenga e Kelvin (Caio Vitor). T.: Hélio dos Anjos

SÃO PAULO

Rafael; Ferraresi, Arboleda, Alan Franco e Enzo Díaz; Alisson (Pablo Maia), Oscar, Cédric (Bobadilla), Lucas Ferreira (Rodriguinho) e Luciano (Ruan); André Silva (Ryan Francisco). T.: Luis Zubeldía

FICHA TÉCNICA

NÁUTICO 1×2 SÃO PAULO

Data e horário: 20 de maio, às 21h30 (de Brasília)

Competição: volta da 3ª fase da Copa do Brasil

Local: Estádio dos Aflitos, no Recife (PE)

Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro

Assistentes: Maira Mastella Moreira e Jorge Eduardo Bernardi

VAR: Daniel Nobre Bins

Cartões amarelos: Carlinhos (NAU); Enzo, Rodriguinho (SPO)

Cartões vermelhos: Marquinhos (NAU); Ferraresi (SPO)

Gols: Luciano (SPO), aos 3 min do 1° tempo; Rodriguinho (SPO), aos 30 min do 2° tempo; Hélio Borges (NAU), aos 39 min do 2° tempo