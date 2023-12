São Paulo tem mais dúvidas do que certezas no ataque para 2024

Dois nomes têm contrato vencendo e situações completamente distintas: Lucas e Pato. O Tricolor vai fazer de tudo para renovar com o camisa 7

EDER TRASKINI

(UOL/FOLHAPRESS)

Com contratos no fim, o São Paulo tem poucas certezas no setor de ataque para 2024.

Dos nove atacantes utilizados por Dorival Jr, só três têm futuro mais definido dentro do São Paulo: o titular Calleri e os jovens Juan e Talles Wander.

Dos outros seis, três têm empréstimo terminando e não há certeza em contar com o trio no ano que vem: David, Erison e Marcos Paulo. Neste grupo, Marcos Paulo já está fora dos planos há algum tempo, enquanto os outros dois ainda vêm sendo testados.

Dois nomes têm contrato vencendo e situações completamente distintas: Lucas e Pato. O Tricolor vai fazer de tudo para renovar com o camisa 7, situação bastante oposta a de Alexandre Pato, que não deve ficar.

O último nome é o de Luciano, que tem sondagens do mercado do Oriente Médio. O jogador chegou a recusar uma oferta milionária no meio do ano, mas isso não deve se repetir agora caso uma nova proposta seja feita.

O cenário mais provável aponta para um grupo com Calleri, Lucas, Juan e Talles Wander na próxima temporada. Com isso, reforços devem chegar para o setor.