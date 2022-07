São Paulo repudia caso de racismo contra torcedor do Flu: ‘Não são bem-vindos’

A partida entre São Paulo e Fluminense terminou empatada em 2 a 2. Mais de 47 mil torcedores compareceram ao estádio do Morumbi

O jogo entre São Paulo e Fluminense disputado neste domingo no estádio do Morumbi ficou marcado negativamente após a divulgação de um vídeo em que um são-paulino faz gestos racistas em direção a torcedores do Fluminense.

No vídeo, é possível ver que o torcedor imita um macaco. Logo em seguida, aproximam-se alguns policiais militares, mas não é possível notar se tomam alguma providência imediata. Nota-se que o torcedor é afastado da divisória que separa são-paulinos e a torcida visitante.

Após o jogo e diante do vídeo sobre o ocorrido, o São Paulo divulgou, por meio de suas redes sociais, uma nota de repúdio. O clube do Morumbi se coloca à disposição das autoridades para identificação do torcedor que cometeu a injúria racial.

“O São Paulo Futebol Clube lamenta as manifestações de racismo contra um torcedor do Fluminense ocorridas na partida desta tarde no Estádio do Morumbi e as repudia com veemência. O Tricolor reafirma que é contra todo tipo de discriminação, repudia qualquer forma de ofensa de cunho racial e se coloca à disposição das autoridades para apurar os fatos e ajudar a identificar o agressor. O São Paulo Futebol Clube é de todos, e no Morumbi não há espaço para racismo. Racistas não são bem-vindos”, afirma a nota publicada pelo São Paulo.

Horas após o ocorrido, o Fluminense utilizou suas redes sociais para emitir uma nota oficial repudiando o ocorrido e pedindo celeridade das autoridades na investigação do caso.

A partida entre São Paulo e Fluminense terminou empatada em 2 a 2. Mais de 47 mil torcedores compareceram ao estádio do Morumbi, que também contou com ótima presença no setor visitante, destinado à torcida do Fluminense neste domingo.

Por: Estadão Conteúdo