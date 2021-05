São Paulo marca no fim e arranca empate com o Corinthians

Esse foi o 14º Majestoso no estádio, inaugurado em 2014, e o quarto empate. O Corinthians venceu 10 vezes, que estava invicto a oito jogos

Com gols de Gustavo Mosquito aos 39 minutos do segundo tempo e de Luciano aos 50, Corinthians e São Paulo empataram por 2 a 2 na noite deste domingo (2) pelo Campeonato Paulista. O time alvinegro manteve a escrita de nunca perder para o rival na Neo Química Arena, em Itaquera.

Esse foi o 14º Majestoso no estádio, inaugurado em 2014, e o quarto empate. O Corinthians venceu 10 vezes. O empate interrompeu sequência de oito vitórias do São Paulo considerando Libertadores e Paulista, mas pelo menos a série não terminou com derrota para o rival.

O resultado pouco importava para a tabela de classificação do Estadual, com os dois rivais matematicamente já classificados às quartas de final e líderes dos seus respectivos grupos. O time alvinegro soma 22 pontos no Grupo A, e o tricolor contabiliza 26 no B.

Os técnicos Vagner Mancini, do Corinthians, e Hernán Crespo, do São Paulo, pouparam algumas peças importantes. No lado alvinegro, Gil, Fábio e Jô ficaram no banco de reservas, assim como Reinaldo e Pablo na equipe tricolor. Daniel Alves nem chegou a ser relacionado.

O clássico começou bem trucado e com uma sequência de faltas entre as duas equipes. O Corinthians tentava ser intenso na marcação e congestionava o meio de campo. O São Paulo conseguiu abrir o placar, aos 14 minutos, após cobrança de escanteio. Igor Gomes levantou na área, e o zagueiro Miranda, livre de marcação, mandou no canto direito de Cássio.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Esse foi o primeiro gol de Miranda, 36, desde o seu retorno ao time do Morumbi, em março. Os donos da casa detinham a posse de bola, o que tem sido raro no São Paulo conduzido pelo argentino Crespo. Mas o São Paulo, bem organizado em campo, chegava com pouco mais ao gol de Cássio. Com chutes de fora da área, Galeano e Vitor Bueno exigiram defesas do camisa 12.

A missão do Corinthians parecia mais complicada até que, aos 40 minutos, o contestado Luan marcou um golaço. O ala esquerdo Piton cobrou o lateral para Ramiro, que de primeira mandou a bola para Luan emendar uma bomba de fora da área e no ângulo direito do goleiro Tiago Volpi.

O último gol do corintiano havia sido no dia 13 de janeiro, na goleada por 5 a 0 sobre o Fluminense, ainda pelo Campeonato Brasileiro. Já o São Paulo não sofria um gol há cinco jogos. As duas equipes voltaram com a mesma formação para a etapa final. O corintiano Luan perdeu boa chance de fazer o seu segundo gol, aos nove minutos. Livre e de frente para o gol, ele chutou para fora.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Pressionado no cargo, Mancini chamou Gustavo Mosquito, aos 28, para o lugar de Otero. Aos 39 minutos, Fagner mandou a bola na área, e Gustavo Mosquito desviou para virar o jogo.

A vitória rende pouco de tranquilidade para Mancini. Para os são-paulinos esfria pouco da empolgação neste começo de trabalho de Crespo, que chegou ao campo do rival com dez vitórias, um empate e apenas uma derrota.

Quando o confronto caminhava para o final, e a vitória renderia pouco de tranquilidade para Mancini., o São Paulo chegou ao empate. Pablo foi puxado por João Victor na área, e Luciano acertou a cobrança de pênalti aos 50 minutos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Após o Majestoso, o Corinthians volta a campo na quinta (6) diante do Sport Huancayo (PER), às 21h30, pela Copa Sul-Americana. Já o São Paulo visita o Racing (ARG) na quarta (5) pela Libertadores, às 19h.

CORINTHIANS

Cássio; João Victor, Raul Gustavo e Jemerson; Fagner, Gabriel, Ramiro (Roni) e Lucas Piton (Gil); Luan (Mateus Vital), Otero (Gustavo Mosquito) e Cauê. Técnico: Vagner Mancini.

SÃO PAULO

Tiago Volpi; Arboleda, Miranda e Léo; Igor Vinicius, Luan, Rodrigo Nestor (Liziero), Igor Gomes (Luciano) e Wellington; Galeano (Benítez) e Vitor Bueno (Pablo). Técnico: Hernán Crespo.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 2×2 SÃO PAULO

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE