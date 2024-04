São Paulo joga bem e vence Barcelona-EQU em estreia de Zubeldía

BRUNO MADRID

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

Já com carimbo do estreante Luis Zubeldía, o São Paulo mostrou autoridade, superou o Barcelona-EQU por 2 a 0 e deu um largo passo rumo às oitavas de final da Libertadores. Calleri e Alisson marcaram os gols da partida, disputada na noite desta quinta-feira (25) em Guayaquil.

Com o resultado, a equipe brasileira chegou aos 6 pontos e se manteve na caça ao líder Talleres, que também venceu mais cedo e chegou aos 7 pontos no Grupo B. Os equatorianos, por outro lado, estacionaram nos 2 pontos, um à frente do Cobresal.

O time tricolor faz dois dos três jogos restantes da atual fase do torneio no MorumBis: apenas o duelo contra o lanterna da chave será disputado no Chile.

São Paulo e Barcelona voltam a jogar pela Libertadores no dia 8 de maio. O clube tricolor encara justamente o Cobresal fora de casa, enquanto os equatorianos medem forças com o Talleres na Argentina.

COMO FOI O JOGO

O primeiro tempo foi dividido em duas partes: a primeira teve um amasso do São Paulo, que abriu o placar com Calleri após lindo cruzamento de Ferreirinha. Na segunda metade, no entanto, os donos da casa responderam e chegaram a assustar -apostando, no entanto, majoritariamente em bolas paradas.

Na etapa final, a superioridade brasileira se refletiu dentro das quatro linhas: Alisson devolveu o veneno equatoriano e ampliou após cobrança de escanteio, e o time de Zubeldía, mesmo contando com duas boas defesas de Rafael, controlou o adversário até o apito final.

BARCELONA

Burrai; Vargas; Nicolás Ramírez, Sosa e Aníbal Chalá; Gaibor (Leonai Souza), Trindade, Oyola (Corozo), Damián Díaz (Cortez) e Rojas (Reasco); Obando (Preciado). Técnico: Germán Corengía

SÃO PAULO

Rafael; Igor Vinícius (Nestor), Arboleda, Alan Franco e Welington; Pablo Maia, Alisson e Luciano (Galoppo); Ferreirinha (Michel Araújo), André Silva (Diego Costa) e Calleri (Juan). Técnico: Luis Zubeldía

Data e horário: 25 de abril de 2024, às 21h (de Brasília)

Competição: 3ª rodada do Grupo B da Libertadores

Local: Estádio Monumental de Guayaquil (Equador)

Árbitro: Juan Benítez (PAR)

Assistentes: Eduardo Cardozo (PAR) e Julio Aranda (PAR)

VAR: Derlis Lopez (PAR)

Cartões amarelos: Vargas (BAR); Luis Zubeldía (SPO)

Cartões vermelhos: não houve

Gols: Calleri (SPO), aos 16 min do 1° tempo; Alisson (SPO), aos 18 min do 2° tempo